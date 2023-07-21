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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莊銘淵定裝照臨時喊卡　周玉蔻：黨中央給面子叫你主動退選

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵因在臉書發文要新北市永和區永福里里長陳紫渝「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發眾怒，綠營黨內也炸鍋，不僅掀起退選聲浪，原定下午與民進黨總統參選人賴清德拍定裝照行程臨時被喊卡。對此，資深媒體人周玉蔻表示，「中央取消拍定裝照就是給你面子，叫你知所進退，主動退選。」

陳紫渝日前被周刊爆料，與永和分局秀朗派出所的凃姓員警密戀，莊銘淵在臉書發文表示，「要做好里長並不容易，需要投入大量的時間與精力，且保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」，遭外界質疑暗批陳紫渝，而在輿論爆發後，莊銘淵已悄悄刪文，引發大批網友不滿，要求他出面道歉。

此外，民進黨也罕見發聲明批評莊銘淵言論失當，不少黨內立委要求其退選，原定下午與總統參選人賴清德拍定裝照行程臨時被喊卡。不過，面對退選聲浪，莊銘淵則強調「沒有退選問題」，他說，這是黨中央徵召，相信黨整體的選戰佈局，未來如何會尊重黨中央的決定，現在盡可能做好本分，繼續選舉腳步，黨中央若有何想法，相信會再跟他聯絡。

對此，周玉蔻透過臉書發文開嗆，「人家黨中央取消和你拍定裝照，就是給你面子，叫你知所進退，主動退選了，你莊銘淵還裝傻耍賴，敬酒不吃吃罰酒！」

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