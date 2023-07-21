莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」炸鍋　苗博雅點2錯誤：莫名其妙又糟糕

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市第九選區立委參選人莊銘淵昨發文勸傳出戀情的「最美里長」陳紫渝要「避免花邊」，不當言論引發眾怒，黨內也炸鍋，更掀起退選聲浪，即使莊發出聲明道歉反省仍難平息，今天莊再度鞠躬致歉。立委參選人苗博雅21日表示，莊犯了兩個錯誤，一錯再錯，其實是很莫名其妙、糟糕的一個行為。

對於相關爭議，莊銘淵昨日發出聲明，指個人臉書言論引發爭議，實屬不當，為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉，但仍難平息眾怒，莊銘淵今二度鞠躬致歉。

苗博雅表示，公眾人物也需要有合法的、個人生活的空間，任何一個人的私生活被鉅細靡遺跟拍、在媒體前面曝光，都是很大的心理的壓力，也是不健康的文化。

苗博雅指出，尤其是女性的政治人物從政過程中，經常會受到很多不合理的要求，如果年紀大了還沒有結婚，對手就會攻擊心裡不正常，如果說去談戀愛、結婚生小孩，對手又要攻擊都在不務正業，如果長得很漂亮，就有人酸可以去坐櫃台，如果平常都素顏，自然的出門，又有人說你都走出來嚇人。

苗博雅表示，這是女性政治人物所遇到不公平的日常，任何一個要競選國會議員的人，就算不能解決問題，也不要製造問題，不要加深問題，一個中年男性的候選人去消費、消遣其他女性政治人物被偷拍的私生活，這是第一個錯誤。

苗博雅直言，第二個，後來事後雖然道歉，但又說自己比較資深、想經驗分享，希望你維護形象，這種說教的態度這是再錯，這樣子一錯再錯，其實是很莫名其妙、很糟糕的一個行為。

苗博雅指出，從政的基本其實是正直，不管選舉如何艱難也不該譁眾取寵。最基本的做法，應該是道歉之外還要誠心的反省、真正修正自己的作為，這是對一個要競選國會議員的人最基本的要求。