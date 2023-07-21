莊銘淵硬蹭陳紫渝惹議　賴辦：非常不妥、賴主席要他好好檢討

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委參選人莊銘淵日前貼出「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」，民進黨罕見發聲明直斥莊言論失當，黨內立委也群起批評，更湧現要求退選聲浪。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱21日表示，黨中央希望他好好想一下，「我們覺得他發言不妥，賴主席覺得他應該要檢討、改變自己的說法。」

民進黨總統候選人賴清德今和立委候選人拍攝定裝照，近期引起紛爭的莊銘淵並未到場，陳世凱指出，莊里長的部分，黨中央希望他好好想一下、好好檢討，至於拍照是分梯次，由黨部安排，還有許多委員今天沒有到。

對於莊銘淵懲處部分，陳世凱表示，黨的說法很清楚，希望他好好思考跟檢討，有要檢討的部分就讓他好好處理，「我們覺得他發言不妥，賴主席覺得他應該要檢討、改變自己的說法。」

立委參選人吳崢表示，這問題黨中央要非常嚴肅看待，對於莊明淵的不當評論，黨部第一時間發出聲明譴責，民進黨許多黨公職也出面呼籲，不要消費別人的私生活跟感情。

吳崢指出，特別是競選公職者，應該用更高標準反求諸己，賴清德用非常高的標準做自己期許跟黨務改革，民進黨一定要嚴肅看待，不要消費別人的感情生活。

吳崢直言，不會去評論他要不要退選，他做出這樣不適當的評論，應該認真思考為何引起爭議，並且誠懇道歉、要展現誠意，讓永和跟全國選民看到，民進黨面對性平事件時是拿出誠意要解決，而非敷衍了事。

吳崢表示，自己過去也曾經被跟拍爆料，當事人本來就會不舒服，也感受到社會壓力，本來當事人心裡就會不舒服，不鼓勵媒體侵擾，且其他政治人物作出評論跟消費，一定讓當事人更加不愉快，希望莊里長拿出誠意、誠懇道歉。