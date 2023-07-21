陳昆和持續以行動支持山區農民　媒合企業採購小農芒果捐社福

▲台南市立委參選人陳昆和議員，再度邀請多位企業界友人陪同，前往「玉井果菜市場」，向攤商、小農直接採購大量芒果，預計贈送社會福利公益團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委參選人陳昆和議員，協辦玉井區農會「芒果展銷公益嘉年華」活動，媒合企業界採購芒果超過3萬斤後，再延續此項活動之主題與精神，再度邀請多位企業界友人陪同，21日上午10時許，再度邀請多位企業界友人陪同，前往「玉井果菜市場」，向攤商、小農直接採購大量芒果，預計贈送社會福利公益團體。

陳昆和市議員邀集多位企業界領袖，專程前往玉井區果菜市場，以最實際的直接行動，向攤商採買大量芒果，而企業人士慷慨解囊所選購的芒果，也將致送台南地方社福機構，讓受照護的院生們，都能享有新鮮甜美的當季水果。

7月8日「芒果展銷公益嘉年華」活動會場中，陳昆和已於演講時表明：「中央、地方政府有責任，將農民苦心耕作生產的農作物，盡力銷售出去，無奈當前政黨對立內耗，充斥『喊口號』的文化。」

曾歷任過教師、律師，而後又經營實業多年的陳昆和，身體力行「講到，做到」的原則，因此在媒合企業界採購芒果超過3萬斤之後，又進一步邀請友人著志工背心，繼續支持農業，直接向果菜市場的農民採買，以具體有效的實踐力「做給政府看」。

陳昆和也表示，未來若能順利進入國會，也將會盡最大的力量，要求中央及地方政府負起責任，別再讓盛產的水果陷入內外銷遲滯景況，辛苦的農民才能安心。