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黃偉哲赴韓行銷台南芒果　韓國最大英文報紙刊出專訪

▲台南市長黃偉哲旋風訪韓，接受了韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪，這篇標題為「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」的報導近日刊出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲旋風訪韓，接受了韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪，這篇標題為「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」的報導近日刊出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲旋風訪韓，除登上韓國最大直播購物平台Kakao推銷，火速完售3噸台南愛文芒果外，還在緊湊行程空檔，接受了韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪，這篇標題為「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」的報導近日刊出。

黃偉哲市長受訪時，不僅向韓國民眾細數了台南芒果、鳳梨、文旦的特色與優勢，更分享了明年台南400的資訊，以及在韓國超高人氣的「想見你」跟台南的深厚淵源，邀請韓國民眾來訪台南。

黃偉哲市長在專訪中介紹台南芒果具有獨特的風味，高甜度跟微酸風味達成完美平衡，還有外皮薄、多汁的特色，並且果肉厚實，而這些優勢奠基於台南農業的三大優勢，首先是台南的地理環境跟土質良好，有利芒果生長，其次是農人們經年累月累積起來的技術與知能，對田間管理的經驗與專業，有利產出品質佳的果品。此外則是芒果種植技術的不斷改良提升。

▲台南市長黃偉哲旋風訪韓，接受了韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪，這篇標題為「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」的報導近日刊出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長還說，台南種植了10種以上不同品種的芒果，而台南的出口策略則呼應市場的喜好而定，對芒果的品種偏好隨區域而有差異，台南則積極掌握不同市場的口味，舉例來說，台南主要出口到韓國的，是當地偏好的愛文芒果，但主口到新加坡的主力則是金黃外皮、外型較長的金煌芒果。

在分析韓國外銷市場方面，黃市長對記者說明，台南出產的芒果，有3-5％是外銷海外，其中韓國是主要出口市場，進連台南芒果出口到韓國的量顯著攀升，目前已經來到500噸，相較去年高出216噸。黃偉哲市長也順帶跟記者分享了產季較早但同為熱帶水果的鳳梨，以及台韓都有的中秋節期間即將迎來盛產的文旦，均非常值得推薦給韓國民眾。

除此之外，黃市長介紹了台南明年將迎來台南400年，列舉了許多台南400的主要活動，如3月的國際蘭展、6月的國際芒果節以及許多的宗教民俗慶典活動，黃市長認為，台南400的意涵並不僅止於紀念過去的歷史，更是要展現台南的產業、文化、宗教魅力。針對在韓國爆紅的的電視劇跟電影「想見你」，黃市長則介紹當中有非常多拍攝景點都在台南，也因此近期吸引到不少韓國觀光客到台南，在此趨勢下，黃市長期盼台南將以文化面來吸引更多國際觀光客前來。

▲台南市長黃偉哲旋風訪韓，接受了韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪，這篇標題為「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」的報導近日刊出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《The Korea Times》是一份以英文發行的韓國報紙，1950年11月創刊，是韓國最老牌的三家英文報之一，隸屬同集團的韓國主要韓文報紙《韓國日報》也是其姊妹報。

報導原文：https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/07/113_355072.html　

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