芒果專業切法　駐日代表處曝「標準4步驟」讓日本人超驚訝

▲台北駐日經濟文化代表處分享「芒果標準切法」，貼文引發日本網友熱議。（示意圖／翻攝自免費圖庫PIXABAY）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣芒果不但台灣自己愛吃，在國外也相當受到歡迎，尤其日本、南韓民眾喜愛。「台北駐日經濟文化代表處」近日在推特分享，台灣芒果的4步驟切法，貼文一出立刻引發日本網友熱議，認為這個切法相當好用，台灣網友看了則笑說，「我們以為的常識，在外國人眼裡不是」。

台北駐日經濟文化代表處14日在推特以「如何切台灣芒果」為題發文，方法可以分為4個步驟，一、第1刀切開時，必須避開中間的籽，把果肉切成片狀。二、將果肉以網格的形狀切割。三、從背後果皮的那一面把果肉向外推開。四、開始品嘗美味多汁的芒果。

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貼文一出立刻吸引不少網友回應，許多人認為這個方法非常好用，「這種吃法非常推薦」、「這種切法應該是最好用的」、「我今天才在附近一家超市買到（芒果），我們家一直是這樣切」，也有人說「台灣芒果太好吃了，又甜又滑又多汁」、「除非你要立刻吃，否則千萬不要切，不然螞蟻會大舉入侵」。

消息事後被網友轉貼到台灣臉書社團「日本行銷最前線」，有網友感嘆，「我們以為的常識，在外國人眼裡不是，這是最經典的井字切法，小時候看覺得有夠療癒」、「削皮再切三等分，自己要切多大塊就多大塊，切井字那是文雅人吃法」、「原來這個切法不是刻在DNA裡唷？」