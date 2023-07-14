新北社福兩塊「寶玉」榮退　林寶珠、石玉麗服務超過80年

▲石玉麗（左）、林寶珠（右）合計服務社福超過80年。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

社福領域服務超過40年的新北市社會局科長石玉麗，於15日將離開她熱愛的社工生涯；另位林寶珠科長也是屆退，兩人合計在新北市社會局服務超過80年，是新北社福兩塊「寶玉」。林寶珠在退休前榮獲志工前輩贈送一張志願服務證，她說退休後要投入志工行列，成為新北市17萬志工裡的一員。

社區婦女科長林寶珠從1981年11月24日考試分發到當年的台北縣服務，從貢寮、雙溪等偏區的社工做起，曾經在3年內調任了5個單位，但生性樂觀的她勇於接受挑戰。她說，在社工任內歷經海山煤礦災變、華航空難、921大地震、SARS疫情、蘆洲大囍市火災、八仙塵爆和新冠疫情，每一段都刻骨銘心，因為要陪伴受難的民眾，因此她必須隨時武裝自己，儲備滿滿的正能量，才有辦法陪伴家屬度過難關。

▲新北市社會局副局長許秀能（左）頒贈琉璃紀念品，感謝石玉麗（右）對新北市社福的付出。

林寶珠表示，從社工到督導，再回到行政，歷經救助、兒少、人團、最後到社區婦女科，終日與社區和志工為伍。她自認職涯中最大的成就是完成幼托整合，以及開辦街友四大服務方案，感謝每任長官的提攜和支持，新北無論性平、婦女、社區、志工等都榮獲全國評比佳績。她以螞蟻來形容自己，每日孜孜矻矻的工作，直做到最後的一天。

石玉麗比林寶珠早一年踏入社福，她曾在宜蘭、新竹服務過，但絕大部分心力還是奉獻在新北。她歷經社區科長、社工科長，最後是救助科長，必須夜裡帶著2支手機睡覺，因為救助科是連接新北市EOC的窗口，常常半夜裡鈴響，就得爬起來快速回應、危機處理，直到天明。

▲新北市社會局副局長許秀能（右）頒贈琉璃紀念品，感謝林寶珠（右）對新北市社福的付出。

石玉麗歷經社區、社工、救助等科長，與林寶珠同樣歷經許多大災難，尤其在2015年6月27日晚間八仙塵爆事件的救援，當時朱立倫市長以「一人一案、長期陪伴」為政策，侯友宜副市長則帶著社工從北到南、從西到東，一一探視在醫院救治、醫療的傷友，她當時擔任社工科長，全程參與善後工作。

石玉麗自認建立高風險家庭整合型安全網，以及完成實物銀行和惜食分享網的建置為她最大的成就。她也感謝張錦麗局長，用激勵士氣和優勢觀點來帶領社工，讓大家都有使命感和榮譽感。

新北市長侯友宜曾在今年3月社工日前夕，頒贈特殊貢獻獎給兩位科長，感謝兩人與他並肩作戰13年，一起完成許多不可能的任務，讓他體驗到社工守護弱勢的溫柔而堅毅的力量。社會局長張錦麗也在兩人榮退紀念琉璃上題贈「玉潤新北、麗澤社福」、「新北之寶、社福明珠」，感念兩人對新北社福的貢獻。