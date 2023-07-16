台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺　 黃偉哲公益拍賣頂級芒果

▲台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，16日板橋場甜蜜開賣，在板橋大遠百B1綠洲區舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，16日板橋場甜蜜開賣，在板橋大遠百B1綠洲區舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空！台南市長黃偉哲更擔任一日拍賣官，將台南頂級芒果，以10萬元高價賣出。

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台南市長黃偉哲與夫人劉育菁伉儷親臨現場，黃偉哲擔任一日拍賣官，將台南芒果評鑑特等獎（冠軍）農友莊賢隆的頂級芒果，以10萬元高價賣出，賣出所得款項後續將捐作公益。





黃偉哲表示，台南物產豐富，像是芒果、蘭花、芝麻等豐富農產，都是全台最多，在國內外有口皆碑。而台南芒果在國外屬於高價商品，國內消費者非常有福氣，可以用實惠價格，享受精品的台南芒果。





黃偉哲說，非常感謝新北市消費者的支持，若是買不到現場商品，還可以宅配訂購。接下來芒果產季進入中期，大家不要錯過品嚐台南芒果的時機。





今日快閃展售活動一開店，芒果鮮果就幾乎銷售一空，還有支持台南農產的消費者購買後特地留下與黃市長合影。現場還推出公益拍賣台南芒果評鑑特等獎的冠軍芒果王禮盒，6公斤12粒裝，底價兩萬元起標，在現場熱烈競價下，最後拍出十萬元，黃偉哲也感謝得標者支持農友、支持公益，歡迎國人用新台幣下架台南優質芒果，大家買過、吃過台南物產好滋味之後，再來台南吃個夠、玩透透。





16日展售活動集合台南各區參展單位代表到場推廣物產，有台南精品芒果禮盒、南化龍眼蜂蜜、手作黑糖、鹽水帥哥番茄果乾、後壁俗女村精釀米啤酒、芝麻先生芝麻糕等台南嚴選物產。其中南市農產運銷公司推出的茄芷袋裝芒果組、左鎮區農會的彩虹芒果禮盒別具特色，相當吸睛。