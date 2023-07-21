俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

▲俄軍連續3晚空襲烏克蘭港口，至少2死20多傷。（圖／翻攝自烏克蘭基礎設施部臉書）

文／中央社



烏克蘭官員20日表示，俄軍以飛彈和無人機連續第3晚對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫進行攻擊，造成至少兩人死亡，以及敖德薩中國領事館建築受損。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭官員指出，在俄羅斯退出黑海穀物協議後，俄軍連續第3晚對敖德薩（Odesa）進行「地獄般的」攻擊。俄軍還攻擊烏克蘭糧食出口的另一個黑海港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

官員表示，這兩座港口城市遭攻擊後，造成至少2人死亡，20多人受傷。當局還發布建築物遭大火吞噬、外牆部分被毀的照片。

他們並說，中國駐敖德薩領事館也受創。

烏克蘭空軍表示，俄軍以19枚巡弋飛彈和19架無人機攻擊敖德薩和尼古拉耶夫，其中5枚飛彈和13架無人機被擊落。在此之前，連接克里米亞和俄國本土的跨海大橋克里米亞大橋被炸，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揚言要展開報復。

烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯（Sergiy Kruk）說：「對於我國人民而言，這是一個地獄般的夜晚！」

敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，敖德薩市一名男子被發現死在「瓦礫中」，至少8人受傷，其中包括一名兒童。

烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，尼古拉耶夫市有19人受傷，多棟住宅大樓受損。官員表示，尼古拉耶夫市發現另一名罹難男子的屍體。

敖德薩市許多住宅大樓以及商店、咖啡廳和銀行遭破壞，在遭攻擊數小時後，有些建築物還在燃燒。