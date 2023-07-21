冷氣掉落砸死女大生　新北市府：今將對工人、廠商進行行政調查

▲冷氣自17樓掉落砸死一名等公車的21歲政大女學生。（圖／記者陳以昇攝）

記者蘇晏男／新北報導

一名政大女學生昨在板橋新埔捷運站附近等公車，突遭17樓掉落的冷氣砸中，當場失去生命跡象，送醫後搶救不治。對此，新北市府今（21日）表示，勞檢處派員檢查發現施工單位在安裝過程中，疑未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸，且經了解，本案有經管委會同意施工，但安裝過程並未符合安全規定；因此，今將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，最重可處30萬元罰鍰。

新北市府21日上午指出，針對板橋區民生路某民宅發生冷氣機飛落砸路人的不幸意外，新北市政府勞檢處第一時間隨即派員前往實施檢查；調查發現，施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸，當場即勒令停工，涉及違反《職安法》相關規定將依法處罰，最高可處30萬元罰鍰。

新北市府說，除勞檢處外，工務局也出動調查，根據管委會說法，社區管委會有規定冷氣機僅能裝在內凹花台；經了解本案為申請裝在內凹花台，並經管委會同意施工，但整起事件在冷氣安裝過程顯見並未符合安全規定為肇事主因，因為依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，對於置放於高處有飛落之虞的物件應固定。

新北市府表示，勞檢處21日將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，將依「職業安全衛生法」開罰，最重可處30萬元罰鍰。此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將積極配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。