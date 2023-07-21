白衣女提早1秒閃過冷氣！「第六感爆共鳴」過來人曝：921震前驚醒

▲白衣女抬頭，發現冷氣墜落後便趕緊閃躲。（圖／翻攝畫面）



網搜小組／劉維榛報導

21歲政大女學生遭冷氣砸中枉死，李姓工人坦承，不熟悉安裝且沒把螺絲鎖好而釀禍，引發全民撻伐。有網友看完事發影片，發現另一名白衣女子站在女大生旁邊，忽然抬頭的舉動，讓她提前1秒閃離死神。對此，有鄉民回想921大地震前夕，忍不住驚嘆「大難來時，真的有人會有無意識第六感！」

有網友查看意外影片，發現冷氣掉落前，一名身穿白衣黃裙的女子站在女大生旁邊，但她突然抬頭的舉動，發現有物體墜落，才能提早1秒閃躲死神召喚。

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其他網友紛紛猜測，「聽到聲音或第六感，有時候就是很難解釋」、「第六感有時候真的玄，也沒辦法解釋」、「應該是歸功於第六感」、「第六感有些人特別強」、「第六感或神明保佑」、「第六感或是掉落前有聲音吧」、「真的就第六感...吧」。

對此，有鄉民回文表示「大難來時，真的有人會有無意識第六感！」他說，當年讀國中遇到921大地震，一家人住在板橋，睡到一半突然起醒來，不知為何坐著靠牆，「不到1分鐘的時間，先是停電再來是地鳴，後來開始搖晃，街上車子的警報器狂響」，讓他至今印象深刻。

鄉民說道，有把這經歷PO網分享，「還真的有幾個人當天跟我一樣，事發前突然醒來，這個有點超科學，很難解釋！」

文章引發討論，其他人也驚回「921我也是突然沒理由的就醒了+1，比較好奇的是，我是醒來大概10秒後就開始震了」、「突然就先醒了+1」、「我也是開始搖之前醒來欸」、「921前也是提前清醒，當天本來很早睡」、「人有趨吉避凶的本能」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



回顧這起意外發生在昨（20）日下午1時許，黃姓姊妹正在等公車，不料一台冷氣突然墜落，妹妹當場遭砸中，姊姊目睹一切，趕緊蹲地撫摸妹妹的頭部，並拿手機報案，接著進行CPR，畫面讓人心疼不已。

事後，媽媽做筆錄時痛哭喊話「怎麼就這樣少一個小孩」；黃女爸爸則質疑，為什麼施工現場沒有防護措施，且大樓的牆壁臨近馬路邊，怎麼可以讓冷氣安裝這一面。

而31歲李男被依照過失致死罪移送新北地檢署，複訊結束後諭知3萬元交保、限制住居。他坦承，因不熟悉安裝，過程中頻打電話向同事求救「問工夫」，本以為大功告成，不料冷氣機尚未裝妥固定，一鬆手冷氣機即從17樓墜落。

▼李姓冷氣工人3萬元交保。（圖／記者陸運陞攝）

