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遺憾女大生遭冷氣砸死　侯友宜：新北市府將追究業者施工責任

記者蘇晏男／台北報導

一名政大黃姓女學生昨在板橋新埔捷運站附近等公車，突遭17樓掉落的冷氣砸中，當場失去生命跡象，送醫後搶救不治。對此，新北市長侯友宜今（21日）表示，這是一個令人難過跟遺憾的案件，勞檢處跟新北地檢將追究業者以及施工的責任，並協助家屬做後續的處理。

▲侯友宜21日受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜21日受訪。（圖／記者宋良義攝）

黃女昨與姊姊先從八里住處搭車到板橋，準備轉車前往新店駕訓班練車；下午1時許在板橋轉車時，於等車期間遭1台從17樓墜落、重約30公斤的窗型冷氣砸中，造成多處撕裂傷、雙腿骨折，送醫後仍宣告不治。

事發後，新北市勞工局勞檢處派員到場調查，發現施工單位在安裝過程中，疑未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落釀成不幸。而負責安裝冷氣的李姓師傅被依照過失致死罪移送地檢署，今稍早複訊結束後檢方諭知3萬元交保、限制住居。

侯友宜21日下午1時受訪回應，這是一個令人難過跟遺憾的案件發生。事發之後第一時間，他立即派人到現場了解狀況，除了勒令停工外，並由勞檢處跟新北地檢，追究業者以及施工的責任，並協助家屬做後續的處理。

而新北市府稍早表示，勞檢處21日將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，違法事實一經確認，將依「職業安全衛生法」開罰，最重可處30萬元罰鍰。此外，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將積極配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

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