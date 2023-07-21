冷氣室外機懸掛外牆　竟「無建築法規範可適用」、不屬違建

▲新北板橋20日發生外牆冷氣機組自17樓掉落砸死女大生的憾事，掀起各界對於相關工程結構與法規的關注。。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市板橋20日發生外牆冷氣機組自17樓掉落砸死女大生的憾事，掀起各界對於相關工程結構與法規的關注。國民黨台北市議員游淑慧說，曾遇過屋主疑似要隔間出租，在頂樓加蓋一個樓層就附掛8台分離式冷氣主機，直言這樣天降橫禍的狀況真的防不勝防，喊話政府加強制定外牆附掛冷氣的安全管理。

游淑慧說，這樣天降橫禍的狀況真的防不勝防，尤其現在走在路上，抬頭一看，建築物外觀都掛著滿滿的冷氣主機。她說，曾處理過一個陳情案，屋主疑似要隔間出租，光是在頂樓加蓋的一個樓層，就附掛了8台分離式冷氣主機，讓其他住戶很擔心結構體的問題。

游淑慧表示，曾詢問過建管處，老舊房屋的結構體本來就比較脆弱，單一樓層的外牆額外掛了數百公斤的鐵架和主機，真的不會影響結構安全嗎？若外牆因為載重過高而有破裂情況，會不會造成鐵架鬆脫、冷氣掉落狀況？

游淑慧說，針對第一個問題，建管告知「沒有法律規範」；第二個問題，則告知「應該不會」。她說，印象很深，因為說完才一週，就有類似狀況發生，只是那次沒有造成傷亡。

游淑慧表示，憾事發生除了追究法律責任外，更重要的是如何預防下個憾事再發生。外牆附掛冷氣的安全管理，政府應該加強制定。

對此，北市建管處說明，內政部營建署曾指出，冷氣機屬「家電設備」非雜項工作物，應無建築法規範適用範圍。外牆裝設冷氣室外機的鐵籠基於安裝冷氣所需要的附屬安全設施，不構成違建，不會以違章建築處理。

建管處指出，依照「公寓大廈管理條例」規定，住戶於外牆得否裝設冷氣機，得由區分所有全人訂定相關規範納入規約共同遵循。建管處強調，北市府會依法行政，確保建築物使用的安全，也會加強宣導提醒民眾注意建築物相關附屬設備的安全。