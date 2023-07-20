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為台灣旱招潮蟹發聲！　台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

▲雲林縣政府在北堤岸辦理主管會報及伐紅樹林護招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣特有種「台灣旱招潮蟹」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪出海口擁有豐富生態環境，其中台灣特有種「台灣旱招潮蟹」在近年經各界努力與守護之下，數量已達全台總量近九成，但紅樹林擴張速率激增，已嚴重威脅其生長環境。台塑及台塑石化公司長期關注濁水溪生態議題，發起紅樹林疏伐行動概念為台灣旱招潮蟹請命，獲雲林縣府背定與認同，並受各界熱情零應。

台灣旱招潮蟹是台灣特有種的在地物種，全球只有在台灣能一親芳澤，其族群主要棲息於濁水溪出海口。台塑企業麥寮園區鄰近濁水溪出海口，與園區生態圈共存共榮、息息相關，為捍衛此珍稀物種的棲地生存權益，台塑及台塑石化公司於2022年攜手中興大學團隊進行濁水溪紅樹林監測行動，以人工定點觀測紀錄台灣旱招潮蟹數量及空拍紅樹林擴張範圍變化。

▲雲林縣政府在北堤岸辦理主管會報及伐紅樹林護招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲紅樹林的擴張將造成灘地土質改變，進而威脅到台灣旱招潮蟹棲地生態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業麥寮園區硏究兩者之間的消長關係，發現紅樹林的擴張將造成灘地土質改變，進而威脅到台灣旱招潮蟹棲地生態。借鏡以往新竹香山、關渡、淡水濕地等案例發現，紅樹林擴張除威脅當地生物棲地縮減，更衍生出垃圾滯留、環境髒亂及蚊蟲孳生問題，台塑及台塑石化公司表示，提出紅樹林疏伐行動概念，將針對濁水河孕育雲林豐富的人文風情與生態資源，也期盼各界一同響應。

▲雲林縣政府在北堤岸辦理主管會報及伐紅樹林護招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府在北堤岸辦理主管會報及伐紅樹林護招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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