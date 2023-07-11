世新大學與台塑首度合作共辦營隊　麥寮園區場勘兼具知性與感性

▲ 世新師長與台塑高層共同規劃營隊活動。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

在這個人人想當網紅的時代，世新大學新聞學系及口語傳播暨社群媒體經營學系，將首度與台塑企業合作，共同舉辦「2023社群媒體經營播報培訓營」。世新大學校長陳清河昨帶領傳播學院師長們，來到台塑麥寮園區進行參觀和場勘，也順便來一趟兼具知性與感性的雲林一日小旅行。

營隊負責團隊的世新大學師長們來到台塑麥寮園區，了解台灣本土企業在環境保護及地方生態上所作的努力。一行人不僅參訪了具備八層監測網、積極維護當地空氣品質的環境監測中心，還前往榮獲綠色港口認證的麥寮港，見證大船入港帶來的視覺震撼。不僅有園區巡禮，團隊還來到台塑企業輔導的農漁戶所在地，參訪農漁友們科學化的栽培養殖方式，並且一品新鮮的文蛤還有脆口的小黃瓜。豐富的視覺及味覺饗宴，伴隨著燦爛陽光及徐徐吹來的陣陣海風，世新大學的師長們感受到台塑企業滿滿的熱情。

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▲ 台塑企業輔導的在地農戶。

世新大學校長陳清河表示，看到台塑企業在台灣經濟產業的貢獻以及對環境生態投注的心力，更了解到身為國際社會的一員，無論是大學或是企業，都應該擔負社會責任，為台灣盡一份心力。對於這次的培訓營，陳清河認為，世新大學作為傳播教育界的龍頭，能夠有機會與秉持良知的本土大企業合作，共同培養現代社會的知識青年，他非常期待。

台塑企業創意設計中心新媒體企劃處處長黃耀德表示，透過這次與世新大學攜手規劃辦理夏令營的這份機緣，相信會是開啟日後台塑企業與世新大學傳播學院專業科系更多合作機會的起始點。秉持著取之於社會，用之於社會的理念，他希望能讓參加的學員們體驗到屬於年輕世代的感動。

▲ 將安排學員參訪綠色港口。