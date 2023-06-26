青海湖面積10年新增187平方公里　「裸鯉」湟魚數量回保護初期44倍

▲空拍鏡頭下的青海湖。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

青海湖是大陸面積最大的內陸鹹水湖，根據青海生態環境監測中心數據顯示，截至2022年9月，青海湖的水體面積達到4557.95平方公里，較2012年增加187.26平方公里，平均水位上升超過3公尺，水域面積達到2012年以來的最大值。此外，青海湖內最重要的生態鏈要角「湟魚」數量也達保護初期的44倍，反映出生態治理的成果。

▲青海湖面積10年內新增187.26平方公里。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，青海湖是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障，青海湖面積增大，對遏制周邊沙漠化及生態保護具有重要意義。青海湖水域面積上漲後，原先沙島地區裸露的沙地被湖水淹沒，形成大片濕地，為黑頸鶴、大天鵝、斑頭雁等多種水禽提供絕佳的繁衍和棲息場地。

▲湟魚洄游產卵成為青海湖每年的生態重頭戲。（圖／CFP）

不僅如此，青海湖「草-河-湖-魚-鳥」共生生態系統中的核心物種「湟魚」也在「禁捕令」下得以復育，根據2022年的監測數據顯示，湟魚蘊藏量達到11.41萬噸，是保護初期的44倍。

湟魚因流經青海省境內的湟水河而得名，牠還有個較為正式的名稱為「青海湖裸鯉」。裸鯉就是沒有鱗片的鯉魚。專家研究認為，青海湖曾與黃河水系相通，湟魚的祖先是黃河鯉魚，原本帶有鱗的，約在13萬年前，青海湖因地質運動成為堰塞湖，後成為鹹水湖，留在湖內的黃河鯉魚鱗片便逐漸退化，藉此排出體內的鹽鹼。

由於青海湖鹽鹼度高，其餘魚類較少，湟魚佔青海湖魚類資源的95%以上，同時，湟魚平時生活在平均水深18公尺的湖裡，每年的5月至8月，成熟的湟魚需要游到匯入青海湖的布哈河、泉吉河、沙柳河等河流的淡水中產卵，形成了青海湖「湟魚洄游」的奇觀。