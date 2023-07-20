賴清德：會計師是企業的醫師　是台灣經濟發展的後盾

▲民進黨總統參選人賴清德出席會計師後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（20日）下午出席「全國會計師賴清德後援會成立大會」，他表示，會計師是台灣經濟發展非常重要的後盾，如同「企業的醫師」般，幫助全國大小企業健全公司體制，是企業成長茁壯最大的幕後功臣，台灣超過90%的營所稅是會計師協助申報，會計師帶動營業稅、綜所稅等各項稅費的健全繳納，可以說，會計師是未來台灣經濟要走向國際化，面對各項挑戰的重要後盾。

現場包括會計師後援會總會長黃奕睿、信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德、立法委員邱議瑩輪番上台致詞，立委參選人許淑華、謝佩芬及來自全國各地的會計師公會與會計師事務所也現身力挺，立委吳思瑤、會計師賴昭宏擔任主持人，包括台灣省會計師公會，以及台北、高雄、台中等直轄市公會的理事長及幹部皆到場，展現團結氣勢。

賴清德致詞時表示，會計師朋友一直是他同甘共苦的好夥伴，過去他在行政院長任內，推動《會計師法》、《公司法》修法，讓台灣的企業在新的時代可以更符合社會的需求，在這個困難的過程中，國策顧問黃奕睿所率領的會計師團隊在背後默默的支持行政院，成為民間與政府重要的溝通橋梁，在他宣布競選總統後，也是黃奕睿國策顧問率領各縣市的理事長與幹部，前來為他加油打氣並提供建言。

賴清德表示，台美雙方簽署「台美21世紀貿易倡議」協定的第一階段，美國的眾議院與參議院皆已通過，只待美國總統的簽署公布，這是台美間自1979年以來近50年內，簽署結構最完整的貿易協定。這也代表台灣在這幾十年來的大小企業，在會計師的幫助之下，已經達到高標準的條件。未來，台灣經濟要走向更國際、更進步的過程中，會計師絕對是不可或缺的好幫手。特別是因應氣候變遷，總統蔡英文在2021年的世界地球日代表台灣公開宣示，政府要邁向淨零轉型，行政院前院長蘇貞昌在去年基於科技研發與氣候法治公布「淨零轉型路徑圖」，預計在2030年前投入9000億元，要跟民間共同合作，逐步邁向2050淨零轉型的目標。