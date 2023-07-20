金融時報質疑賴清德「走入白宮」說　綠委：美方已經澄清

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

外媒《金融時報》報導稱，民進黨總統參選人賴清德拋出「走入白宮」主張，引發美方關切，時值賴即將出訪並過境美國前夕，時間點敏感。對此，民進黨立委賴瑞隆20日回應表示，美國高層已對外說明，並沒有關切賴清德這樣的事，台美關係44年來最好，特別是台美21世紀貿易倡議通過，這是台美關係有史以來最好的時刻。

對於相關訊息，賴瑞隆指出，確實有一些消息干擾跟影響，但雙方都已經澄清，各界也不用擔心，台美之間關係非常穩健，外界不必刻意做文章，賴清德訪美前夕確實有各種關係傳出，但報導中也寫到美方並無關切。

民進黨立委趙天麟則表示，現在台美關係相當穩健，不需要對臆測報導做回應，走進白宮說，意義就在於跟理念相近國家有更緊密夥伴關係，賴清德投書的四個支柱也講得很清楚。

趙天麟指出，相信這次過境美國、訪問友邦一定會適切、順利完成，包含見到誰、到哪過境都不需要過度臆測，相信台美之間的邦誼已經行之有年，反而是中方不應過度反應。

趙天麟直言，中華民國正副總統過境美國行之有年，賴清德也已經是第二次，相信會在一定適切安排中完成，也並非一定要進華府才是突破，選舉期間有機會過境美國、跟一些重要朋友見面、交換意見，都是很好的機會。

趙天麟表示，美國是台灣最重要友好國家，歷任總統都會安排相關行程，台美之間未來領導人若有充分溝通，對台灣跟美國的國家利益都有幫助，包含侯友宜跟柯文哲訪美也一定會做適切安排，賴清德畢竟是現任副總統，必然會有一些不同的禮遇跟限制，但相信三位候選人都會被重視。

對於美國前總統川普稱「台灣拿走我們所有的半導體業工作」，還說應向台灣收稅、對台建立起貿易壁壘，賴瑞隆指出，川普本來就是講話很直白的人，常常會講出讓人驚訝的話，對他稍有了解就知道，但台灣半導體產業非常好，也跟美國建立很好的合作關係，在世界各國也有擴廠計畫，在美日歐都有相關計畫。

賴瑞隆指出，半導體產業不僅是護國神山，更是世界重要產業鍊，各界有各種看法，但不需要過於擔憂，現在都只是證明半導體產業很強，是台灣競爭跟合作的優勢。