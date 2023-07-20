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自來水換管線工程　台南善化區26日起部分里別水壓降低23小時

▲自來水公司為配合開發南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，以提升善化區供水穩定，將自7月26日上午9時起至27日上午8時止，停水施工23小時，籲請用戶可提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲自來水公司為配合開發南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，以提升善化區供水穩定，將自7月26日上午9時起至27日上午8時止，停水施工23小時，籲請用戶可提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自來水公司為配合台南市地政局開發南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，以提升善化區供水穩定，將自7月26日上午9時起至27日上午8時止，停水施工23小時，籲請用戶可提前儲水備用，水壓降低期間應先關閉電動抽水機電源，並慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

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▲自來水公司為配合開發南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，以提升善化區供水穩定，將自7月26日上午9時起至27日上午8時止，停水施工23小時，籲請用戶可提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次水壓降低區域為善化區部分里，影響戶數共計4821戶（停水戶數0戶、水壓降低戶數4821戶），除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水；惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。

本次水壓降低區域影響範圍計列如下：【水壓降低區域】：台南市善化區: 光文里、坐駕里、小北里以上皆為部分（台鐵路以西、中正路66巷以北、中正路以東、光文里里界以南）。

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水施工致使水壓降低相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站（https:// wateroff.water.gov.tw/）查詢。

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