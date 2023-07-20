全國首例！台東縣府舉辦AI繪圖比賽　消防局張智鈞獲首獎

▲台東縣府舉辦AI繪圖比賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府近日舉辦AI圖像生成創作比賽，吸引縣府及所屬機關員工共61件參賽作品，透過一人一票方式產生10名優等獎得主，台東縣消防局張智鈞創作主題「稻浪X熱氣球X台東藍」最高票獲首獎，並於20日主管會議中由縣長饒慶鈴頒獎，除獎牌及獎金外，並加碼中信兄弟例行賽貴賓證。

縣府人事處指出，此次比賽以台東的風景人文特色為設計元素，參賽者將文字敘述透過活動指定AI繪圖網站（Microsoft Bing）產出具有台東意象的畫作。他們的作品融入了AI技術的應用，呈現出油畫、水彩畫、平面攝影等各種形式的視覺效果。比賽中，各局處同仁透過投票方式選出10名優等獎得主，這種參與式評選不僅讓同仁欣賞到優秀的作品，同時發揮擴散學習的效果，讓更多人體認AI科技的進步與便利。

獲得第一名的台東縣消防局隊員張智鈞表示，平常工作上有時會使用免費AI繪圖工具製作簡報背景，不僅操作簡單、快速，透過下達文字敘述指令，就可以產出圖樣，再應用在工作簡報上，相當便利。能從眾多參賽者中脫穎而出，他表示非常幸運和開心，還進一步分享應用技巧，他說，最重要的是指令下達要夠精準，才能產出自己想要的圖檔效果。

饒慶鈴表示，AI技術的應用正不斷擴展各行各業的領域，未來將提供更多的培訓和學習機會，鼓勵員工進一步應用AI工具提升工作效率和創造力。她說，這場比賽為為員工提供了一個展現才華、學習和交流的機會，期待AI技術在公務上的廣泛應用能為台東鄉親帶來更多創新和發展！