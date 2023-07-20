　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

原鄉小朋友開心收到開學禮物　產科醫生送愛捐贈運動服球鞋

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會，捐贈加拿國小學生運動服球鞋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣海端鄉「加拿國小」的小朋友暑假歡喜「開箱」，原來是來自台北的產科醫師寄來好幾箱的運動服和球鞋。負責聯繫的學務組長周冬梅表示，因為發現學校的小朋友有些需要外界愛的關注，經過幫忙如今全校都有一致性的運動服、球鞋，也不用擔心同學間會出現互相比較的目光，可以說是今年加拿國小同學最棒也最實際的「開學禮物」。

年初「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」接到關山義消分隊長周福安的反應，指出想替原鄉的國小同學爭取購置運動服和球鞋。周福安表示，和友人周冬梅閒聊中得知學校有些小朋友因為家長忽略或其家境的問題，小朋友穿的衣服或是鞋子常會出現狀況；周福安得知後求助林思宏能否藉由基金會的資源協助解決，而除了解決穿著問題之外，林思宏也加碼添購「置物櫃」方便小朋友儲放文具用品。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

周冬梅指出，這次林思宏醫師的基金會協助「加拿國小」幼兒園大班和國小全校的小朋友添購包括外套、短袖和長袖整套及球鞋，無論是外觀或是設計都經過充分討論。除了衣服內涵有布農族的「年曆」融入設計理念外，外套的背面更有來自小朋友的作品，將部落的植物彙整在創作圖案裡，暑假期間同學們逐一試穿都覺得非常滿意。

周冬梅鼓勵小朋友用文字或是畫筆來表達對林思宏醫師的感謝，並期勉現在接受來自外界的愛，未來長大有能力也可以試著幫助有需要的人。林思宏表示，自己曾經在東部求學和服役深知東部相較其他地區確實更需要關愛的眼神，因此在自己能力所及範圍也募集志同道合的朋友一起參與。基金會成立的宗旨包括有弱勢新生兒與兒童醫療費用補助、協助兒童和婦女福利、兒童獎助學金、弱勢族群關懷和圓夢助學公益活動等等，希望透過參與讓偏、原鄉的孩子感受幸福的美好。

ET快訊
杜蘇芮路徑大修！　歐洲模式預測「撞台灣」
冷氣「3秒墜地」砸死學霸　物理師：像被1公噸河馬猛撞
快訊／中和路樹突倒塌！　女路過慘壓樹底
冷氣砸死政大女「工人負全責」？　律師曝屋主也慘了
政大女遭冷氣砸死　高大成曝恐怖傷勢
快訊／粗心工人現身認「螺絲沒鎖好」　過失致死偵辦
快訊／Melody被爆「奪前夫上億房產」　首發聲曝近況
快訊／楊祐寧二寶出生：小天使來了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

加強長者居住安全　台南東山分隊廣恩養護中心防火防災宣導

全國首例！台東縣府舉辦AI繪圖比賽　消防局張智鈞獲首獎

雲林本土登革熱確診暴增...累計67例　斗六、虎尾加強孳生源清除

台東「藝騎縱谷遊」活動　騎電動機車拍照上傳有好康

屏東小琉球白沙+琉球新候船室停車場　8／1起實施停車收費

原鄉小朋友開心收到開學禮物　產科醫生送愛捐贈運動服球鞋

雲西夏日遊樂園！　2023雲林海洋音樂祭連續2周末三條崙登場

消防局小隊長晉任　台東縣長饒慶鈴親自授階

台南勞動力一家親　勞工局歡迎公司組隊報名

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

加強長者居住安全　台南東山分隊廣恩養護中心防火防災宣導

全國首例！台東縣府舉辦AI繪圖比賽　消防局張智鈞獲首獎

雲林本土登革熱確診暴增...累計67例　斗六、虎尾加強孳生源清除

台東「藝騎縱谷遊」活動　騎電動機車拍照上傳有好康

屏東小琉球白沙+琉球新候船室停車場　8／1起實施停車收費

原鄉小朋友開心收到開學禮物　產科醫生送愛捐贈運動服球鞋

雲西夏日遊樂園！　2023雲林海洋音樂祭連續2周末三條崙登場

消防局小隊長晉任　台東縣長饒慶鈴親自授階

台南勞動力一家親　勞工局歡迎公司組隊報名

快訊／台北松山區民宅後方大火「燒一整排」　警消緊急灌救

星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

曾去出事大樓裝冷氣！　師傅曝安裝內幕：人幾乎懸空才裝好

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

喝酒喬債4人被嗆聲！4煞狠K欠債男強押上車　落網辯：送他回家

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

冷氣砸死政大女學生！警衛曝「偷偷施工」...屋主根本雙重違規

先探／激情退燒基本面才是王道

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

侯友宜造勢　盧秀燕：民調不靠譜要靠大家

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

別怕認養動物醫藥費高　新北動保處祭補助

老翁熱暈田中逾24H　警員尋獲扛出送醫

中高齡婦女復出職場　勞動部助力薪資上看43,000

荷蘭男徒步環島體力不支　暖警伸援手

快訊／台南新營區住宅火警

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

男中暑跌倒　豐原警主動協助送醫

全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

花蓮男遭酒駕撞擊四肢骨折　公所發急難金渡難關

黃偉哲會見全國日台友好議員協議會

民營救護車急送病患出車禍騎士不治

更多熱門

相關新聞

縣長饒慶鈴為消防局小隊長晉任授階

縣長饒慶鈴為消防局小隊長晉任授階

台東縣消防局20日舉行小隊長晉任授階儀式，以及112年度高級救護技術員訓練慰勉活動，縣長饒慶鈴親自到場授階，期勉晉任人員成為最優質的消防幹部，也慰勉正在參加台東縣高級救護訓練的人員，並致贈餐點為全體人員加油打氣，祝福大家年底順利通過高級救護員考試，投入台東縣高級救護行列，讓一鄉鎮一高救的腳步向前邁進。

台東張美倫、蔡佩津　獲112年師鐸獎

台東張美倫、蔡佩津　獲112年師鐸獎

事親至孝　海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

事親至孝　海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

東警加強離島交通執法及反詐騙宣導

東警加強離島交通執法及反詐騙宣導

台東8月推水域安全親子體驗　即日起報名

台東8月推水域安全親子體驗　即日起報名

關鍵字：

加拿國小海端台東

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面