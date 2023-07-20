原鄉小朋友開心收到開學禮物　產科醫生送愛捐贈運動服球鞋

▲財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會，捐贈加拿國小學生運動服球鞋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣海端鄉「加拿國小」的小朋友暑假歡喜「開箱」，原來是來自台北的產科醫師寄來好幾箱的運動服和球鞋。負責聯繫的學務組長周冬梅表示，因為發現學校的小朋友有些需要外界愛的關注，經過幫忙如今全校都有一致性的運動服、球鞋，也不用擔心同學間會出現互相比較的目光，可以說是今年加拿國小同學最棒也最實際的「開學禮物」。



年初「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」接到關山義消分隊長周福安的反應，指出想替原鄉的國小同學爭取購置運動服和球鞋。周福安表示，和友人周冬梅閒聊中得知學校有些小朋友因為家長忽略或其家境的問題，小朋友穿的衣服或是鞋子常會出現狀況；周福安得知後求助林思宏能否藉由基金會的資源協助解決，而除了解決穿著問題之外，林思宏也加碼添購「置物櫃」方便小朋友儲放文具用品。





周冬梅指出，這次林思宏醫師的基金會協助「加拿國小」幼兒園大班和國小全校的小朋友添購包括外套、短袖和長袖整套及球鞋，無論是外觀或是設計都經過充分討論。除了衣服內涵有布農族的「年曆」融入設計理念外，外套的背面更有來自小朋友的作品，將部落的植物彙整在創作圖案裡，暑假期間同學們逐一試穿都覺得非常滿意。



周冬梅鼓勵小朋友用文字或是畫筆來表達對林思宏醫師的感謝，並期勉現在接受來自外界的愛，未來長大有能力也可以試著幫助有需要的人。林思宏表示，自己曾經在東部求學和服役深知東部相較其他地區確實更需要關愛的眼神，因此在自己能力所及範圍也募集志同道合的朋友一起參與。基金會成立的宗旨包括有弱勢新生兒與兒童醫療費用補助、協助兒童和婦女福利、兒童獎助學金、弱勢族群關懷和圓夢助學公益活動等等，希望透過參與讓偏、原鄉的孩子感受幸福的美好。