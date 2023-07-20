台東「藝騎縱谷遊」活動　騎電動機車拍照上傳有好康

▲台東環保局推「藝騎縱谷遊」活動，騎乘電動機車拍照上傳可享好禮及優惠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「暑假低碳遊台東」，為持續推廣電動機車的使用，台東縣環境保護局結合2023台灣國際熱氣球嘉年華及縱谷大地藝術季舉辦「藝騎縱谷遊」活動，即日起至8月31日23點59分止，台東縣民及遊客只要騎乘電動機車至「鹿野高台熱氣球活動場域」或「縱谷大地藝術季-漂鳥197」，並與電動機車合照打卡，將照片上傳並填寫完問卷(https://reurl.cc/lDX43v)，可獲得統一超商200元商品卡及多項優惠。

台東縣政府表示，此次活動結合台灣國際熱氣球嘉年華及縱谷線大地藝術季-漂鳥197作品舉行，讓到台東旅遊的遊客，可以透過電動機車體驗台東縱谷風情，感受燃油機車無法帶來的全新體驗，同時減少交通產生的空氣污染物，保護台東的良好空氣品質。

台東環保局說明，此次「藝騎縱谷遊」活動，特別針對台東縣民及旅客規劃設計2種不同方式，台東縣民的部分，可騎乘自己的電動機車至「鹿野高台熱氣球活動現場」或「縱谷大地藝術季-漂鳥197作品」與愛車合照後，將照片上傳並填寫完問卷，可領取統一超商200元商品卡；旅客部分，可至6間指定的租車業者租賃電動機車(https://reurl.cc/b9xa1r)，可享200元電動機車租金折價券，再騎乘電動機車至「鹿野高台熱氣球活動現場」或「縱谷大地藝術季-漂鳥197作品」與電動機車合照後，將照片上傳並填寫完問卷，還可獲得「100元藝騎慢活卷」，更多相關資訊可至「台東縣電動機車購買補助申請資訊」臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/loLQz6)或洽詢專線089-238649。