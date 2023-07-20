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消防局小隊長晉任　台東縣長饒慶鈴親自授階

▲縣長饒慶鈴為消防局小隊長晉任授階。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴為消防局小隊長晉任授階。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣消防局20日舉行小隊長晉任授階儀式，以及112年度高級救護技術員訓練慰勉活動，縣長饒慶鈴親自到場授階，期勉晉任人員成為最優質的消防幹部，也慰勉正在參加台東縣高級救護訓練的人員，並致贈餐點為全體人員加油打氣，祝福大家年底順利通過高級救護員考試，投入台東縣高級救護行列，讓一鄉鎮一高救的腳步向前邁進。

授階儀式上午在消防局災防應變中心舉行，共有吳慶東、熊哲美2位消防隊員晉陞小隊長。縣長饒慶鈴恭喜2位新任小隊長，肯定他們都是基層消防人員中的菁英，由於平時工作表現傑出而晉陞主管榮陞小隊長職務，但是權力越大責任就越大，升職的同時也是傳承的開始，勉勵2位同仁善盡職責，在執行火警人命搶救要務外，更要肩負承上啟下的傳承任務，提升自身消防技能，為守護鄉親生命財產安全努力。

隨後饒慶鈴轉至台東分隊訪視參加112年度高級救護技術員訓練人員之救護車實習情形，消防局緊急救護科長孫揚文向縣長簡報，此次高級救護技術員訓練學員共有21位，已完成14週室內課程，接續進行醫院實習12週、救護車實習6週，將於12月前往花蓮參加考試。饒慶鈴提到，消防是偏鄉醫療救護的延伸，縣府積極擴充消防救護實力，目前全縣達11支高級救護隊，已有67名受訓合格的高救隊員，而為了達到「行動急診室」的救護目標，消防局也在今年持續辦理高級救護技術員訓練。

▲分送餐點給實習人員及教官。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲分送餐點給實習人員及教官。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日適值訓練期間，由於高救訓練期間長達10個月，每一位參訓學員必須經過1,280小時的專業訓練再參加考試，通過後才能成為高級救護技術員，為慰勉學員的辛苦努力學習，因此，分送餐點給實習人員及教官，祝福學員順利通過考試，提升縣內救護環境，讓縣民的生命財產更有保障。

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