屏東小琉球白沙+琉球新候船室停車場　8／1起實施停車收費

▲小琉球白沙與琉球新候船室停車場，8月1日起實施停車收費 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為改善琉球白沙港旁機車停車場及琉球新候船室機車停車場遭長期占用問題，並提升場內車位周轉率，將於今年8月1日起實施停車收費管理，採機車每次收費10元，以24小時為計費單位、前24小時內離場免費方式，期提供鄉親更佳的停車環境。

琉球白沙機車停車場及琉球新候船室機車停車場位於白沙港及大福港候船室旁，主要係為提供鄉親往返本島船班之臨停使用，但現況停車場內長期有機車占用，為提升停車場周轉率，以減少長期占用車位之情形，將自8月1日起，採機車每次收取10元停車費，以24小時為計費單位，因非以營利為目的，如於進場後24小時內離場則不收取停車費用，可逕行離場。

縣府交通旅遊處表示，琉球白沙機車停車場及琉球新候船室機車停車場實施收費管理，將有助於提升停車周轉率，使真正有臨停需求的民眾有空間可停放，並為確保停車費用的合理收取，凡進場後24小時內離場者，將不收取任何停車費用，歡迎大家多加利用，並也呼籲大家請勿於港區周邊道路違規停車，以避免受罰。

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