急著進殯儀館！小客車擊落直行機車　還硬輾騎士...可惡畫面曝

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出小客車與機車車禍的行車紀錄器影片，片中係1部自小客車疑違規左轉，且未禮讓直行機車，以致機車直接撞上小客車車頭，騎士撞翻，台南市警六分局指出，該起車禍小客車前車頭受損、駕駛未受傷，而機車前車頭受損、騎士左手擦挫傷，目前真正肇事原因及相關責任，正由警方調查處理中。

▲有網友在臉書翻轉大台南交通違規2.0，PO出一段行車紀錄器影片，畫面上有1部自小客車疑違規左轉不讓直行機車，以致發生車禍，幸好機車騎士命大，左手擦挫傷。（圖／翻攝翻轉大台南交通違規2.0，下同）

有網友在臉書翻轉大台南交通違規2.0，PO出一段行車紀錄器影片，網友說：「台南2023/7/18 07:51國民路車禍事件，回放查看嚇死人了，又是一起違規左轉彎未禮讓直線車輛事件，驚險瞬間，碰撞後應該立刻停車而不是續行壓過去…，希望重機騎士平安，但必須打臉機車騎士，後視鏡有拍到騎士行駛中好像手有移動使用手機喔」。

市警六分局交通分隊分隊長呂雅敏指出，經查該起車禍發生在7月18日上午7時51分許，地點在南區國民路268號前，1名楊姓女子駕駛自小客車沿國民路北向南，至案發地點欲左轉進入殯儀館，適遇謝姓民眾騎乘黃牌重機車沿國民路南往北直行，雙方發生碰撞，自小客車前車頭受損、駕駛未受傷，而機車前車頭受損、騎士左手擦挫傷送醫。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。