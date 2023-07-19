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屏東逾期未辦繼承土地逾3萬筆　總值逾140億…縣府籲儘快辦理

▲屏東縣政府地政處籲繼承人儘速辦理繼承 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府地政處籲繼承人儘速辦理繼承 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府統計2023年7月止，縣內逾期未辦理繼承登記列冊管理的土地，仍有3萬0252筆、建物仍有1105棟，土地持分面積約1235公頃，特別呼籲民眾儘快辦理。

▲屏東縣政府地政處籲繼承人儘速辦理繼承 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府地政處籲繼承人儘速辦理繼承 。（圖／記者陳崑福翻攝）

地政處說，為維持地籍資料正確性，避免因長期土地權屬不明而造成繼承人間更大的糾紛問題，影響土地開發利用，依據土地法第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記。如未於期限內申辦登記，除每逾1個月處登記費1倍的罰鍰外，超過1年仍未辦理繼承登記者，地政機關會公告3個月並通知繼承人申請登記，若仍然沒有民眾辦理登記，地政機關將列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，5次未脫標即登記為國有，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

▲屏東縣政府地政處籲繼承人儘速辦理繼承 。（圖／記者陳崑福翻攝）

關於民眾逾期未辦理繼承登記，分析原因，有的可能因為不知道祖先留有不動產，有的則是因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，建議如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記的期限。

地政處說明，辦畢繼承登記的好處，除了可避免罰款及列冊管理期滿移送標售之情形外，更因產權清楚，便於繼承人規劃使用，且如未辦理繼承登記之土地被徵收時，繼承人要申領徵收補償費需檢附繼承系統表、遺產分割協議書及印鑑證明等文件才能領取，但如果已辦好繼承登記，因產權單純領取補償費也變得相當容易。

地政處及各地政事務所為積極宣導未辦繼承登記業務，除配合縣府各單位辦理之各項活動設攤宣導，及至縣 各社區關懷據點向長輩說明繼承登記相關法令規定外，每年皆藉由清明掃墓民俗節日製作宣傳海報，轉請各鄉鎮市公所協助於殯葬設施張貼，以提醒尚未辦理繼承之繼承人儘速辦理繼承登記。

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