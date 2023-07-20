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饗 A Joy「0歲也收2000元」　他愣：第一次看到！一票力挺喊合理

▲▼饗 A Joy。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

▲饗 A Joy即將開幕。（圖／翻攝自Facebook／饗 A Joy）

記者曾筠淇／綜合報導

「饗 A Joy」是饗賓集團旗下最新的Buffet，餐廳插旗台北101的86樓，將於23日正式開幕。「饗 A Joy」不僅是全台最高吃到飽，一餐未含服務費最貴更要3880元。近日則有網友注意到，不只成人用餐要錢，「0歲至未滿12歲」的幼童也要收費！不過消息曝光後，大票網友則力挺饗 A Joy。

有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」上發文貼出「饗 A Joy」的價目表，直呼他第一次看到嬰兒也要收半價的！

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「饗 A Joy」官網可見，0歲至未滿12歲的幼兒童半價，12歲（含）以上以成人計費。另外，若享有兒童收費優惠，用餐要出示健保卡或其他有效身分證明文件。

「饗 A Joy」的用餐時段有三，分別為上午11時30分至下午2時的「午餐一」，價格3280元，即0歲至未滿12歲的幼兒童要收1640元；下午2時45分至下午5時15分為「午餐二」，價格3280元，即0歲至未滿12歲的幼兒童要收1640元；晚上6時至晚上9時30分為「晚餐」，價格3880元，即0歲至未滿12歲的幼兒童要收1940元

由於上述價格均要另收10%服務費，所以0歲至未滿12歲的幼兒童若要一同用餐，實際則要依時段付1804元或2134元

▲▼ 。（圖／翻攝自「饗 A Joy」官網）

▲饗 A Joy收費標準。（圖／翻攝自「饗 A Joy」官網，點圖可放大）

針對兒童收費標準，不少網友都表示，「蠻合理的，那間本來就不是親子餐廳」、「就是不希望有人帶小孩去但不明說希望大家能懂，也沒人會想花那麼多錢還要去聽小孩子哭鬧」、「贊成！防止小孩哭鬧、四處亂跑當遊樂場」、「不管是坐嬰兒車還是兒童座椅，都等於占了一個用餐空間吧」、「完全支持店家規定，麻煩家長們要遵守啊！花這麼多錢還要聽小孩吵鬧、還要閃小孩跑來跑去很崩潰」。

還有網友認為，餐廳既然寫清楚規定就要遵守，否則就不要去用餐，「已經有明文公告，很合理，如果你花3000多元用餐，然後又有小孩打鬧、追逐，真的會瘋掉」、「店家有公告，覺得不合理就不要去消費就好了，畢竟一個人收費4000元去吃頓飯，也不想看到小孩哭鬧，這次我支持店家」、「沒有所謂的合不合理，如果一開始官方寫的就是這樣，要不要消費可以自行評估」、「不合理，但如有公告，就應遵守」、「我是覺得要尊重每個餐廳訂出來的條件，如果覺得不合理，不去消費即可」。

不過也有部分網友表示，「問題並不在有沒有公告，而是在於消費者觀感，小孩哭鬧跟餐廳定價並無關係」、「沒小孩才會講這種話」、「不妥，我還寧願他寫禁止幾歲以下進場」。

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