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社會 社會焦點 保障人權

麵線店店員拒借廁所！　男客怒噴：把你弄死...下場GG了

▲▼不滿，不爽，生氣，不悅，憤怒，不開心，不高興，哭臉，抗議。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

▲新北市陳姓男子到連鎖麵線店用餐後，想借廁所遭劉姓女店員拒竟破口大罵「死大陸仔」要把妳弄死。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

口無遮攔下場慘了！新北市陳姓男子前往汐止某連鎖麵線店用餐後，想借廁所卻遭劉姓女店員拒絕，竟用台語辱罵他，「要把你弄死」，劉女聽完後心生畏懼，決定報警。法院審理時，陳男承認有罵人，但並沒有罵「讓他死」。士林地院審結，依恐嚇危害安全罪，處拘役25日，可易科罰金。

判決指出，去年8月26日下午1時許，陳男前往該大腸麵線店用餐後，想上廁所卻遭劉姓女店員拒絕，他一氣之下恐嚇「要把你弄死」劉女聽完後，嚇壞立刻報警。

陳男坦承公然侮辱否認恐嚇，辯稱說，進去廁所後劉女說禁止使用，但自己上一半怎麼出來，後來出來後，劉女不讓他走，還要她打掃廁所，不讓他上班，但絕對沒有罵讓他死，且劉女罵得更兇。

劉女則表示，陳男確實對著恐嚇，說要把她弄死；在場的江姓店員也指出，陳男確實有用台語說「什麼弄死你」。

法官認為，陳男揚言「弄死妳」，足讓劉女感到身體、生命等法益受侵害危險而心生畏懼。

故審酌陳男未能控制自身情緒，與他人理性溝通，僅因用餐如廁細故，以言語侮辱劉女又恐嚇，考量犯後坦承公然侮辱犯行迄未坦承恐嚇犯行，也沒和解態度，依恐嚇危害安全罪，處拘役25日，可易科罰金2萬5000元。

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