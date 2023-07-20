中美70年代破冰關鍵人物　習近平見百歲季辛吉：我們不忘老朋友

▲習近平與季辛吉會面。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平20日與剛過完百歲生日不久的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在北京釣魚台國賓館會面。習近平以「老朋友」稱呼季辛吉，並強調中國人重情義，「我們不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

根據央視報導，習近平在會面中提到，季辛吉剛度過百歲生日，訪問中國又已經100多次。這兩個「一百」加在一起，使這次訪華具有特殊意義。

習近平指出，52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東、周恩來同尼克森（Richard Nixon）和季辛吉以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。

習近平強調，中國人重情講義，「我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

季辛吉則回應，「主席先生，我很榮幸能夠訪問中國。很感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是我首次見到中國領導人的地方。我們兩個國家之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。」

季辛吉常被中國大陸官方稱為「中國人民的好朋友」，他是中美1971年破冰的關鍵人物，促成了桌球外交，以及美國總統尼克森與毛澤東的會面。