慶祝季辛吉100歲　陸駐美大使：歷史再次走到十字路口

▲陸駐美大使為季辛吉壽辰舉辦慶祝活動。（圖／翻攝陸駐美使館）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒5月31日在紐約為美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的百歲壽辰舉行慶祝活動，他在致詞時強調，當今世界變亂交織，中美關係遭遇嚴重困難，歷史再次走到十字路口，世界需要「季辛吉」，學習他透徹的智慧、共贏的戰略、無畏的擔當。

謝鋒提到，季辛吉是中國人民的老朋友、好朋友，是中美關係的開拓者、推動者，為中美關係正常化作出了歷史性貢獻，「半個多世紀以來，季辛吉博士堅持不懈推動中美關係發展，為增進兩國溝通、合作與友好發揮了不可替代的作用。」

謝鋒指出，當今世界變亂交織，中美關係遭遇嚴重困難，歷史再次走到十字路口，世界需要「季辛吉」，「我們需要向季辛吉博士學習他透徹的智慧、共贏的戰略、無畏的擔當。」

▼季辛吉（左）、謝鋒（右）。（圖／翻攝陸駐美使館）



謝鋒說，一是旺盛的好奇心。博士一生都在學習，百歲高齡仍像年輕人一樣追踪研究新潮的人工智能技術，可敬可嘆。二是無限的可能性。「外交是可能性的藝術」，回顧博士的外交生涯，從中美關係正常化到中東「穿梭外交」，博士總能通過主觀努力聚不完全為完全、化不充分為充分，完成無數「不可能完成的任務」。

謝鋒還說，三是透徹的戰略眼光，博士是美國人，首先考慮的當然是美國利益。同時博士善於從廣義而非狹義理解美國利益，不畫地為牢、不自縛手腳，理智務實通過求同存異找到不同國家之間的共同利益。博士堅定認為中美和平共處符合兩國和世界根本利益，不懈努力推動中美雙贏、世界共贏。四是高度的使命感，博士堅持做正確的事，即使遭遇非議責難也不隨波逐流。當年博士克服中美彼此隔絕長達22年的重重困難，與中國領導人一道打開兩國關係大門，作出了造福中美、惠及世界的正確抉擇。

謝鋒強調，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是新時期中美正確相處的治本之道，「中美兩個不同制度、不同文化、不同歷史的大國找到正確相處之道，不僅將為變亂交織的世界帶來和平穩定，而且將為各國和平共處、合作共贏提供解決方案。」