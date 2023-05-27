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季辛吉今百歲生日「現實主義沒過時」　陸官媒：證明中美可以雙贏

美國外交界「大老」季辛吉認為，美國一直在中國相關問題上處理得不太好。(圖／達志影像／美聯社）

▲今天是美國前國務卿季辛吉100歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

今（27）日是美國前國務卿基辛格100歲生日，大陸官媒《環球網》發出一篇社評指，季辛吉能超過價值觀與政治羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，「是今天美國最欠缺的」。社評強調，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是當前中美兩國關係需要的一劑良藥，比如他證明過中美可以雙贏

季辛吉能超過價值觀與政治羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，「是今天美國最欠缺的」。文章並指，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是當前中美兩國需要的一劑良藥，季辛吉證明了「中美可以雙贏」。

陸官媒《環球日報》社評指出，5月27日是美國前國務卿基辛格100歲生日，回顧過去他在國際政壇上巨大的個人聲譽和極富傳奇色彩的經歷，美國媒體紛紛撰文回顧過去的這個「季辛吉世紀」，毫無疑問，對基辛格不可能做簡單的評價。

社評指出，季辛吉在美國也曾遭遇過嚴厲的批評和質疑，包括在白宮時期的一些決策。但從尼克森訪華、結束越戰以及緩和美蘇關係這三件改變歷史的世界性大事件來看，季辛吉從中扮演不可替代作用，也足以載入史冊。季辛吉能超越價值觀和國內政治的羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想象力的外交，「是今天美國最欠缺的」。

社評表示，即使從白宮的權力中心退出後，季辛吉結束了政治和外交生涯，卻開啟了更長久的作為思想家和戰略家的人生，對現實世界的關注度和好奇心從未下降，影響具有強大的擴散度和穿透力，面對當前複雜動盪的國際局勢，世人更重視季辛吉的看法，甚至寄希望於這個百歲老人，能為眼下的僵局和難題指出一條行之有效的解決辦法，同時反映人們對這樣的戰略學家在美國後繼無人的失望。「美國的思想斷層已經是一個不爭的事實。」

社評強調，季辛吉致力於儘可能地去了解其他國家，不僅是政治層面，還有那些國家的文化和哲學，而這一點被認為是許多當代美國領導人所缺乏的。比如他很早就針對北約東擴做出預警，認為俄羅斯做出強烈回應只是時間問題。這兩年，季辛吉對中美「新冷戰」反覆發出強烈警告，提醒華盛頓不應誤判了中國的想法。他的政策主張有很強的理性和務實特徵，這一缺失恰恰是美國在冷戰結束之後，外交中最大的不足和缺陷，也是美國在對外政策中反覆出錯的根本原因。

社評指出，如今「網紅政治」氾濫的華盛頓，已經聽不進去季辛吉的忠告，甚至一些人認為他已經「過時」了。半個多世紀以來，他也是迄今訪問中國最多的美國政界人士，但他對中美歷史現實的敏銳觀察和務實建言事實上被華盛頓置之不理，反而是許多連台灣、西藏地圖都指不出來的國會議員，贏得了最多的聚光燈，用激進的反華提案逐漸影響甚至主導了美國的國家政策方向。這是當下美國政治的悲哀。

▲▼季辛吉（Henry Kissinger）與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年季辛吉（Henry Kissinger）與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

社評稱，季辛吉常常提出很多人想都不敢想的大膽主張，與「社會主義中國」建交就是最突出的例子。成功證明了中美可以雙贏。一個忠實的美國愛國者也可以成為中國人民的老朋友、好朋友，這一點其實到今天並沒有改變，但華盛頓已經沒有了這樣的勇氣。華盛頓政客爭相展示對華強硬的時候，他們實際上表現出的是一種政治怯懦。

社評引述，季辛吉接受《經濟學人》訪談內容，他提到，「人類的命運取決於美中兩國能否和平相處」。該文稱，今天的中美關係和國際形勢與半個世紀前已經完全不同，但這並不意味著和平與繁榮的根本邏輯發生了變化。「如果說50年前，共同挑戰讓中美超越分歧，那麼50年後的今天，中美之間巨大而廣泛的共同利益讓雙方有足夠的理由避免對抗。」對頭腦發熱的華盛頓來說，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是它（中美）現在需要的一劑良藥。

最後，社評指出，季辛吉是美國利益的堅定維護者，但因其睿智、理性和深刻，贏得了中國人的尊敬。「全世界都希望這樣的美國人能更多一些，美國也將因此獲得更多的尊敬。也希望華盛頓能在這樣的歷史關頭，多想一想這位老人帶來的啟示。」

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