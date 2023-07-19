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季辛吉會見王毅：一中是美國嚴肅承諾　不會動搖或背棄

▲▼ 2023年7月19日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國前國務卿季辛吉。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲ 中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國百歲前國務卿季辛吉 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國百歲前國務卿基季辛吉（Henry Kissinger），王毅也闡述中方對「台灣問題」立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，「台獨」與台海和平水火不容。季辛吉也回應，一中是美國在《上海公報》做出的承諾，相信不會動搖或背棄。

大陸外交部官網消息稱，王毅表示，季辛吉為中美關係破冰發展作出了歷史性貢獻，為增進兩國相互瞭解發揮著不可替代作用。中方珍視同老朋友建立的友誼。中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道。

王毅說，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。美國對華政策需要辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣。

▲▼ 2023年7月19日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國前國務卿季辛吉。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲王毅向季辛吉闡述中方在「台灣問題」上立場 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

王毅闡述了中方在「台灣問題」上的立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，「台獨」與台海和平水火不容，《上海公報》確定的一個中國原則必須恪守。如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界限。

季辛吉表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。

季辛吉指出，一個中國是美國在《上海公報》中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。自己雖不擔任公職，但關心美中關係，支持近期雙方致力於改善關係的努力。

雙方還討論了烏克蘭和人工智能等問題。

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