　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

▲▼美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國國務委員兼國防部長李尚福今天在北京會見前美國國務卿季辛吉。李尚福聲稱，美方一些人未與中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷；季辛吉則說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

根據中國國防部官網公布內容，李尚福向季辛吉（Henry Kissinger）宣稱，中國所走的「和平發展道路是世界之福，不是世界之禍」，美方應有「正確的戰略判斷」。新興國家與已開發國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

李尚福聲稱，「美方一些人未同中方相向而行」，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國「相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞」。

他又說，中方始終致力於構建「穩定、可預期、建設性」的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國、兩軍關係健康穩定發展。

根據公布內容，季辛吉說，他這次訪中是「作為中國的朋友」而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。

季辛吉又說，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展。

他表示，美中兩國軍隊應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

ET快訊
遭控「性侵女實習生」　攝影師周宜賢發聲了
28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話
何超蓮認了「結婚後沒見過竇驍」　分開生活1個多月
雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10個月
性慾強＝性能力好？最美博士搖頭　吐「最完美狀態」
不譁眾取寵、不花言巧語！　王令麟力挺：唯有侯友宜當選兩岸才會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

美軍二兵休假「闖北韓」被拘留　真實身分曝光

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

快訊／美國士兵突「越境」進入北韓！　聯合國：正和北韓軍方接洽

2個男人都要！她泰國祕婚又嫁大馬尪　白天過境幽會晚上回家陪睡

俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

俄報復大橋被炸！狂射飛彈、無人機猛攻　敖德薩基礎設施被毀

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

陳奕迅被張學友嚇到脫口：WTF！　拒汽車.化妝品...「我要鹽水雞贊助」

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

美軍士兵遊覽時突越界入北韓　同行者：以為在開玩笑

美軍二兵休假「闖北韓」被拘留　真實身分曝光

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

快訊／美國士兵突「越境」進入北韓！　聯合國：正和北韓軍方接洽

2個男人都要！她泰國祕婚又嫁大馬尪　白天過境幽會晚上回家陪睡

俄國退出《黑海穀物協議》　糧價影響懶人包一次看

俄報復大橋被炸！狂射飛彈、無人機猛攻　敖德薩基礎設施被毀

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

邊境牧羊犬街邊秀滑板獻技引圍觀　回頭恍神摔進矮牆

英國CMA與微軟重回談判桌　暴雪收購案有望成功：律師曝雙方都有信心

Nissan「Serena高顏值特仕車」亮相！日本製空力套件、輪圈上身

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

遭控趁醉酒「性侵20歲女實習生」　攝影師周宜賢發聲：我嚇傻了

季辛吉：美中都承擔不起「互為對手」的代價　兩國軍隊應加強溝通

揮別前兩戰陰霾　李子強新增「武器球種」對樂天派上用場

熟悉的黃子鵬最對味　姚冠瑋首次MVP跳舞「緊張冒汗」　

11年情侶YTR傳懷孕！　限動網抓包「拍片公開曬肚」：被發現了

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

即／美國士兵突然「越境」進入北韓！

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

媽請來脫衣舞孃替18歲兒慶生　巨乳晃動羞爆

男救野生小鹿一命　遭公司開除

女刮刮樂中3千萬　「頭獎詛咒」害戶頭只剩9千

俄國宣布　中止「黑海穀物協議」

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

最後1人尋獲　南韓隧道增至14死

全球十大美食機場　桃園機場第3名

美軍二兵「闖北韓」被拘留　真實身分曝光

第一代iPhone拍賣飆590萬元　16年翻漲317倍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

更多熱門

相關新聞

即／美國士兵突然「越境」進入北韓！

即／美國士兵突然「越境」進入北韓！

根據《韓聯社》最新消息，聯合國軍司令部稍早指出，一名擁有軍人身份的美國人今（18）日下午在板門店「共同警備區域」（JSA）進行參觀學習時，不知何故越過分隔南北兩韓的軍事分界線（MDL）、進入北韓（朝鮮）境內。

女刮刮樂中3千萬　「頭獎詛咒」害戶頭只剩9千

女刮刮樂中3千萬　「頭獎詛咒」害戶頭只剩9千

紐約男瘋陰莖注射　30萬療程可增長3cm

紐約男瘋陰莖注射　30萬療程可增長3cm

42年首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停釜山

42年首次！美「戰略核潛艦」肯塔基號停釜山

客機飛一半逃生梯消失！降落才知事情大條

客機飛一半逃生梯消失！降落才知事情大條

關鍵字：

季辛吉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

三上悠亞引退　最終作品公布！

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面