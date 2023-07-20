彰化139縣道「抓輪替」!　鐮刀煞氣重　民俗專家：最好辦路祭

▲彰化139縣道車禍頻傳。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道，因山路彎處不斷，這5年已有11人撞死，尤其在大彰路20K處有「鐮刀煞」，因交通事故頻傳被外界冠上「死亡彎道」稱號，近2個月也發生3起機車事故，造成2死5傷慘劇，地方盛傳是冤魂過多，煞氣過重，民俗專家認為應該辦路祭並移除部分路樹讓陽光照射，而警方研議將增設防撞筒，並加強追焦側錄及攔檢因應。

▲民俗專家蒲慶峰到139勘查認為煞氣重。（圖／ETtoday資料圖）

彰化八卦山稜線縣道139線是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，常發生傷亡車禍，據彰化縣警局資料顯示，2019年至2023年共有11人在139線撞死，其中在20K就占了絕大部分，因事故頻傳，民俗專家更是比喻為鐮刀煞，被當地居民稱為「死亡彎道」。

▲彰化139縣道車禍頻傳。（圖／ETtoday資料圖）

彰化警方已在139縣道重點路段架設移動式測速照相，加強取締，並且增加固定測速照相設備，縣府也進行道路改善工程，重新劃設報路標線、重點路段設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬20公分等，但飆車、壓線仍是無法遏止，於是將速度從限速50公里再調降40公里。

警方研議將在彎道處前後端加設錄影設備，並放置防撞筒，騎士摔車不至於會摔落山谷，也將安排員警便衣在沿線攝錄追焦，針對超速、競速或壓車行為加強取締。

▲彰化139縣道車禍頻傳。（圖／ETtoday資料圖）

民俗專家蒲慶峰曾到場勘查後指出，從日據時代至今，八卦山因是軍事戰亂區，使得139線冤氣特別重，尤其20K路段附近彎道屬於「鐮刀煞」（街道彎曲成反弧形，形似一把鐮刀）、「白虎穴」，更容易發生車禍，尤以鬼月陰氣更重，「抓交替」只是1對1，此處還是「抓輪替」的重點地段，他建議應該舉辦路祭，並在彎道處把擋土牆加高，並移除部分路樹讓陽光能照亮路面，避免陰氣聚集。

不過也有民眾持反對看法，認為舉辦再多的路祭或是砍再多的樹都不能解決，而是因為139縣道八卦山區坡度陡，轉彎處也多，用路人不遵守交通規則，恣意耍帥壓車飆快，才會有那麼多車禍發生。

▲139縣道彰化警分局加強取締攔查。（圖／ETtoday資料圖）