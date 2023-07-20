彰化狼師出獄重回補教界！她爆國二起被性侵7年　至少10人受害

▲彰化被狼師性侵女學生出面說明。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名30多歲Y女於7月11日出面指控指10多年前曾被1名在家中開補習班的戴姓數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞老師又要開補習班，於是前往分局報警，讓該名狼師付出代價，案件爆發後，已知陸續有多名當年受害女學生提出告訴，戴師也於日前遭到羈押，檢方針對該案持續偵辦中。

被指控的戴姓狼師，曾在彰化溪湖鎮某國中擔任資優班數學、管樂老師，也在家開課輔班，20多年前在彰化縣是一名響噹噹的名師，由於曾見一名國二女學生駝背，假好心幫她矯正姿勢，卻將手伸進她衣服內襲胸長達1分鐘。校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，2017年經彰化地院依妨害性自主罪，對未滿14歲女子猥褻，判狼師2年徒刑，隔年台中高分院駁回上訴，該名老師也因此鋃鐺入獄。

▲彰化被狼師性侵女學生po網痛訴。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

出獄後的戴師，在中彰2地低調重回補教界擔任數學老師，Y小姐得知他又回到彰化住家擔任私人家教，又遇到Me too事件延燒，7月11日挺身而出站出來爆料，指控遭該狼師性侵，導致長年看身心科、也在Dcard論壇po文控訴該名老師，11日在公所協助下到警分局做筆錄提告，並強調跟她有相同遭遇的，已知至少有10人遭猥褻，希望有更多受害者站出來，讓該名狼師付出代價。

該案引發檢方高度重視，據悉戴師已被羈押在看守所內，而自Y女提告後，已經持續延燒，陸續已有多人前往警局報案，檢方將針對該案持續偵辦。

▲彰化溪湖鎮長何炳樺捍衛性平。（資料圖／溪湖鎮公所提供）