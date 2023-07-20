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彰化塑料回收廠大火真相出爐　神明遶境...他放煙火釀災下場曝

▲彰化秀水鄉１間工廠火警。（資料圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉一間工廠火警。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉一處回收塑廢料倉庫去年6月間發生大火，整座鐵皮屋頂被燒到嚴重變形塌陷，塑料槽內廢棄物被燒成灰燼，現場黑煙四竄，彰化消防到場後緊急撲滅，所幸無人傷亡，如今真相大白，原來當天有宮廟巡香遶境，1名站在貨車上的詹姓男子，在陣頭前燃放環保煙火，火星掉落造成失火，詹男也被彰化地院依公共危險罪判處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。

▲彰化秀水鄉１間工廠火警。（資料圖／民眾提供）

回顧整起火警，發生在2022年6月19日上午7點54分許，彰化消防局據報後，立即出動第3大隊與6個分隊，總計16輛消防車、1輛救護車以及33名消防人員。火勢順利半小時內，8點32分撲滅，現場無人員傷亡，經廠方周姓女負責人向鹿港警分局提告。

依據判決書內容，詹男受到宮廟邀請協助巡香遶境活動，搭乘魏男駕駛的自小貨車，負責在陣頭前施放環保煙火，案發當時行經該廠房前，應選擇空曠地點、並注意燃放煙火，有隨時飛入火星引燃失火的可能性，卻疏於未注意、導致廠房南側金屬層架燒到焦白、延燒到廠房。

▲彰化秀水鄉１間工廠火警。（資料圖／民眾提供）

火勢一發不可收拾，廠房內層架內回收袋幾乎全毀、鐵皮浪板也塌陷、塑料槽內廢棄物被燒成灰燼，天花板也被燒到燻黑，消防局據報後立即到場佈水線灌救。

經法官勘驗相關火場監視器、及消防局火災相關圖片影片資料顯示，詹男站在貨車後車斗，駕駛先倒車到道路上並往前行駛到廠房前，從7點32分38秒至7點33分20秒連續施放環保煙火，待陣頭及花車駛離後，直至7點54分36秒廠房大門旁金屬架上層冒出濃濃黑煙，起火燃燒。

▲彰化秀水鄉１間工廠火警。（資料圖／民眾提供）

法官認為，由於火警使得廠房南側屋頂鐵皮屋浪板受燒塌陷，就主要結構而言，並無明顯受塌陷跡象，應僅構成刑法第175條第3項犯失火燒毀他人所有之住宅以外致生公共危險罪。

法官審酌詹男疏於未注意，在未保持安全距離施放煙火，導致工廠發生火警，對工廠財產造成損失，又考量被告僅受託前往，未考慮周遭安全雖有過失惡性非大，但又考量到被告否認態度、未賠償廠方損失，從事聯結車司機工作等，量處拘役30日，可易科罰金。

▲彰化秀水鄉１間工廠火警。（資料圖／民眾提供）

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