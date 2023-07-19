不滿公墓增設禮儀廳「離國小僅92m」　員林民眾7／21再抗爭

▲反對第二公墓設禮儀廳，員林市里民撒冥紙抗議。（資料圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所根據民調決定將在第二公墓增設禮儀廳，引發東區5里大炸鍋，上個月組自救會抗議陳情，並跪求市長7天內能「撤案」，但至今仍未收到公所通知，里民等不到回應，將於21日(五)上午發動第3度大規模抗爭，而同一天溪湖鎮民也將為公所即將在第三公墓旁百姓公廟前土地，興建簡易靈堂，聚集在鳳山禪寺前舉白布條抗議。

員林市公所以三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為興建地點選項，委託趨勢民調公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，有83.0%的受訪者表示支持興建，33.6%的受訪者建議興建第二公墓區域為最高。

民調結果公布後，引發第二公墓周邊居民不滿，組成自救會並於上月30日上午聚集公所前道路高舉布條抗議，認為禮儀廳距離國小僅92公尺、嚴重影響學童受教權，2度抗議要求公所撤案，並前往地檢對民調公司按鈴提告。

另外由於溪湖鎮公所決議要在第三公墓旁百姓公廟前土地，興建簡易靈堂，讓鄰近里民惶恐不安，認為鎮公所並未和當地住戶溝通，將於7月21日上午集聚在彰水路四段鳳山巷鳳山禪寺前一起反對鎮公所這項決議，若公所執意興建，將擴大抗爭規模，保障住民的權益。

▲第二公墓禮儀廳據東山國小僅92公尺。（資料圖／記者唐詠絮攝）