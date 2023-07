捷報！波蘭唱回雙金　大村國小自創曲「大庄囝仔」為國爭光

記者唐詠絮/彰化報導

彰化縣大村國小合唱團因比賽演唱樂團五月天的歌曲「知足」,清新動人的嗓音引起We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic注意,親自邀請他們到波蘭參加國際合唱大賽,今日傳回捷報,榮獲大賽唯一金獎和大會最大獎「雙金」最大榮耀,彰化縣長王惠美恭賀大村國小合唱團,讚許小選手是彰化之光,也是台灣的驕傲。

▲大村國小合唱團前往波蘭比賽得到雙金榮耀。(圖/大村國小提供)

校方表示,2022年11月,WeAreSinging 音樂協會主辦人Mr. Petrovic透過Youtube聽到了大村國小合唱團「知足」的比賽影片,特地打視訊電話邀請,前往波蘭參加「2023 Victoria Cracow International Choral Competition 波蘭克拉克夫國際合唱大賽」,經眾多大村國小校友、朋友們的熱情捐贈之下,合唱團33個參賽團員於7月14日前進波蘭。

校方指出,此次能夠順利搭乘長榮航空直飛班機,全靠長榮航空奧地利分公司何秉修總主任的大力協助,幫忙取得機位才讓合唱團能順利到波蘭參賽!大村國小合唱團在桃園機場長榮航空櫃台前、C7登機門、維也納機場外的路邊、Mozart雕像前、維也納國家歌劇院前,都直接開始唱歌。

隨行的老師感動的說.當時候機室的聽眾全體熱列鼓掌,還有外國人問「Can I post it to Instagram? Your voice is so beautiful」,在莫札特雕像前被路人們要求「安可、再來一首」、在歌劇院前被對面街道樓上的人們大聲鼓掌叫好,並大叫「Bravo」;在歌劇院前路邊外國人們問「Why don’t you put a hat in front of them? Then you can buy ice cream to kids」,大村孩子們,勇敢的向世界唱出對音樂的熱情,國旗也跟著飄揚到波蘭,讓大家眼眶紅了。

這次大村國小合唱團準備4首參賽曲目, Proud of you (英文)、國語「知足」、客語「月光華華」、第四首為大村國小林義凱老師作詞作曲的「大庄囝仔愛唱歌」,由於大村國小並不是原住民鄉鎮學校,校方特地自行作曲,要將在地特色傳唱至國際,輕快的旋律讓在場聆聽的來賓們一起隨著節拍鼓掌叫好,榮獲大賽唯一金獎和大會最大獎「雙金」最高榮耀。