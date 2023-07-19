捷報！波蘭唱回雙金　大村國小自創曲「大庄囝仔」為國爭光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村國小合唱團因比賽演唱樂團五月天的歌曲「知足」，清新動人的嗓音引起We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic注意，親自邀請他們到波蘭參加國際合唱大賽，今日傳回捷報，榮獲大賽唯一金獎和大會最大獎「雙金」最大榮耀，彰化縣長王惠美恭賀大村國小合唱團，讚許小選手是彰化之光，也是台灣的驕傲。

▲大村國小合唱團前往波蘭比賽得到雙金榮耀。（圖／大村國小提供）

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校方表示，2022年11月，WeAreSinging 音樂協會主辦人Mr. Petrovic透過Youtube聽到了大村國小合唱團「知足」的比賽影片，特地打視訊電話邀請，前往波蘭參加「2023 Victoria Cracow International Choral Competition 波蘭克拉克夫國際合唱大賽」，經眾多大村國小校友、朋友們的熱情捐贈之下，合唱團33個參賽團員於7月14日前進波蘭。

校方指出，此次能夠順利搭乘長榮航空直飛班機，全靠長榮航空奧地利分公司何秉修總主任的大力協助，幫忙取得機位才讓合唱團能順利到波蘭參賽！大村國小合唱團在桃園機場長榮航空櫃台前、C7登機門、維也納機場外的路邊、Mozart雕像前、維也納國家歌劇院前，都直接開始唱歌。

隨行的老師感動的說．當時候機室的聽眾全體熱列鼓掌，還有外國人問「Can I post it to Instagram? Your voice is so beautiful」，在莫札特雕像前被路人們要求「安可、再來一首」、在歌劇院前被對面街道樓上的人們大聲鼓掌叫好，並大叫「Bravo」；在歌劇院前路邊外國人們問「Why don’t you put a hat in front of them? Then you can buy ice cream to kids」，大村孩子們，勇敢的向世界唱出對音樂的熱情，國旗也跟著飄揚到波蘭，讓大家眼眶紅了。

這次大村國小合唱團準備4首參賽曲目， Proud of you (英文)、國語「知足」、客語「月光華華」、第四首為大村國小林義凱老師作詞作曲的「大庄囝仔愛唱歌」，由於大村國小並不是原住民鄉鎮學校，校方特地自行作曲，要將在地特色傳唱至國際，輕快的旋律讓在場聆聽的來賓們一起隨著節拍鼓掌叫好，榮獲大賽唯一金獎和大會最大獎「雙金」最高榮耀。