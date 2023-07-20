　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

作家夏雪分享，有一名年收600萬工程師徵婚，條件看起來不困難，但仔細分析，感覺比較像在找女傭，而不是在尋覓另一半。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲一名年收600萬工程師徵婚，感覺像在找女傭，而不是在尋覓另一半。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多女性在尋覓另一半時，常會把未來老公的收入列為一項重要的評估重點之一，但嫁了一個很會賺錢的老公，就代表婚姻生活會幸福，不用再為錢煩惱嗎？作家夏雪近日在《新聞挖挖哇》節目中分享，自己看過一個年收入高達600萬工程師，徵婚開出的條件看似非常簡單，只要求未來的太太，可以專心顧家、顧小孩、顧老公就好，每個月還給妻子個人2萬零用錢，家裡所有開銷都「實報實銷」。結果這樣的徵婚條件，卻被包括兩性作家欣西亞、行銷顧問陳珮甄等在場女性來賓轟翻，大家義憤填膺直言，「2萬塊，開什麼玩笑，還實報實銷，把自己賣掉」、「這些家務外包出去代價都不只兩萬，還沒有勞健保」。

作家夏雪分享了一名年收600萬工程師的特殊徵婚條件，她提到，對方對未來妻子的要求，乍聽非常簡單，比如對另一半的外貌，沒有要求一定要漂亮，只要外表清秀、個性幽默可愛就好。而婚後的生育規劃，他希望未來的太太，最好能生個1到2個小孩；若妻子本身工作薪水沒有很高，他會希望太太乾脆留在家裡，好好專心照顧小孩就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個工程師也不停強調，自己的工作很忙，工作時間非常長，所以除了希望另一半能專心在家操持家務、照顧小孩，他也要求未來的太太，每天煮什麼他不想知道，只要求自己每天下班回家，都有熱騰騰的三菜一湯可以吃就好。另外工程師說，因為自己工作很累，所以希望未來的太太，不得要求丈夫下班後還要陪伴小孩、帶小孩出去玩等等；並希望老婆能有時能幫他按摩一下，「因為人的手按摩比較舒服」。

另外這名工程師也表明，自己平時有抽菸習慣，所以如果未來的太太有氣管過敏等問題，他強調「自己不會戒菸」，頂多可以為了老婆跟小孩，改到陽台或其他空曠通風的地方抽菸，「這是他最大的讓步」。

針對這名高薪工程師開出的徵婚條件，主持人鄭弘儀表示，乍聽起來工程師的徵婚要求感覺很簡單，就是要太太把家庭、小孩、丈夫顧好就好。結果馬上引來包括兩性專家欣西亞、行銷顧問陳珮甄等女性名嘴來賓集體抨擊，「2萬塊，開什麼玩笑，還實報實銷，把自己賣掉」、「還沒有勞健保」。

欣西亞就提到，很多男生仗著自己年薪高，就覺得自己有資格叫老婆做牛做馬，但她認為，高薪的男生想娶老婆，起碼認知到，今天給老婆這樣的薪水條件，是要讓老婆有辦法把上述希望做好的家務，去外包給其他專業的人做，能做到這樣，這種對象起碼才有讓女生去考慮，是否很難繼續走下去。

陳珮甄也提到，這個工程師年薪有600萬，乍看之下似乎條件很好，但她很好奇，男方賺了這麼多薪水，是希望跟老婆一起享受，這份高薪所延伸出來的福利，還是對方只是要一個太太當工具人，來幫忙處理家事外包的部分，兩者意義並不同。

陳珮甄指出，如果另一半擁有高薪，但不會付出在太太身上，作為太太對這段婚姻跟家的付出，只得到使用權，而沒有所有權，一旦當婚姻破裂走向離婚，對女方會非常沒有保障。況且這位工程師開出的家務內容，全部加起來去請專業的人做，所需價格也早就超過每個月給太太的2萬塊零用錢，「老公年薪就算有600萬，他不夠疼妳，也完全沒意義」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
今年大暑巧碰虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩
黃子佼「包尿布＋插導尿管」留2後遺症　事發9天才有能力緩緩說話
看到消防氣墊以為有人跳樓　高樓冷氣工驚「主角竟是我自己」

ET快訊
LINE「傳照片新功能」悄上線！
黃子佼2萬長文看不完！他丟ChatGPT「被回一句拒絕」
快訊／離奇命案！人孔蓋撈出男屍
火燒車「2人成焦屍」　死者身分確認
另角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死　姊目擊急蹲地摸頭
冷氣砸死女大生！店家驚恐還原現場
快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

蔡凡熙羨慕金秀賢厚實胸肌　戴男神的同款MIDO錶耍帥

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

當年《傻孩子》紅到入圍金曲　閻韋伶消失11年...近況曝光宣布新身份！

為台灣旱招潮蟹發聲！　台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

統一獅啟動新人談約　沒計畫簽自主培訓球員

內衣上印牧秀悟的臉　岡本和真獲「內在力量」奪央聯全壘打王

我國逾8成三明治家庭　4成以上族群「壓力爆表」

告五人工作忙翻「健檢報告出爐」　三人自豪1件事

楊洋劇中玩滅火器被疑「挪用公共消防設施」　老闆親解釋：是自費

勤誠短線漲幅逾180%過高共列24檔注意股　光聖等3檔列處置股

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

更多熱門

相關新聞

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

好心讓別人借住，反被對方得寸進尺。一名媽媽抱怨，女兒的男友來借住，把家裡當旅館，茶來伸手飯來張口，只會窩在房間打電動，而且好幾天才洗澡，搞得整個家裡臭氣沖天，讓她和老公都快爆炸，又無可奈何，想不出有什麼法子，可以送走這名不速之客。

工程師曝推特裁員「暗黑過程」　整組被消失

工程師曝推特裁員「暗黑過程」　整組被消失

小36歲女友遭爆曾做「小姐」！72歲男星：我不是蠢人

小36歲女友遭爆曾做「小姐」！72歲男星：我不是蠢人

「日本最美童星」長大了！19歲照驚呆眾人

「日本最美童星」長大了！19歲照驚呆眾人

直擊陳致遠「揹老婆名牌包」混搭外出

直擊陳致遠「揹老婆名牌包」混搭外出

關鍵字：

夏雪新聞挖挖哇工程師周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面