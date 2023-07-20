年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

▲一名年收600萬工程師徵婚，感覺像在找女傭，而不是在尋覓另一半。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多女性在尋覓另一半時，常會把未來老公的收入列為一項重要的評估重點之一，但嫁了一個很會賺錢的老公，就代表婚姻生活會幸福，不用再為錢煩惱嗎？作家夏雪近日在《新聞挖挖哇》節目中分享，自己看過一個年收入高達600萬工程師，徵婚開出的條件看似非常簡單，只要求未來的太太，可以專心顧家、顧小孩、顧老公就好，每個月還給妻子個人2萬零用錢，家裡所有開銷都「實報實銷」。結果這樣的徵婚條件，卻被包括兩性作家欣西亞、行銷顧問陳珮甄等在場女性來賓轟翻，大家義憤填膺直言，「2萬塊，開什麼玩笑，還實報實銷，把自己賣掉」、「這些家務外包出去代價都不只兩萬，還沒有勞健保」。

作家夏雪分享了一名年收600萬工程師的特殊徵婚條件，她提到，對方對未來妻子的要求，乍聽非常簡單，比如對另一半的外貌，沒有要求一定要漂亮，只要外表清秀、個性幽默可愛就好。而婚後的生育規劃，他希望未來的太太，最好能生個1到2個小孩；若妻子本身工作薪水沒有很高，他會希望太太乾脆留在家裡，好好專心照顧小孩就好。

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這個工程師也不停強調，自己的工作很忙，工作時間非常長，所以除了希望另一半能專心在家操持家務、照顧小孩，他也要求未來的太太，每天煮什麼他不想知道，只要求自己每天下班回家，都有熱騰騰的三菜一湯可以吃就好。另外工程師說，因為自己工作很累，所以希望未來的太太，不得要求丈夫下班後還要陪伴小孩、帶小孩出去玩等等；並希望老婆能有時能幫他按摩一下，「因為人的手按摩比較舒服」。

另外這名工程師也表明，自己平時有抽菸習慣，所以如果未來的太太有氣管過敏等問題，他強調「自己不會戒菸」，頂多可以為了老婆跟小孩，改到陽台或其他空曠通風的地方抽菸，「這是他最大的讓步」。

針對這名高薪工程師開出的徵婚條件，主持人鄭弘儀表示，乍聽起來工程師的徵婚要求感覺很簡單，就是要太太把家庭、小孩、丈夫顧好就好。結果馬上引來包括兩性專家欣西亞、行銷顧問陳珮甄等女性名嘴來賓集體抨擊，「2萬塊，開什麼玩笑，還實報實銷，把自己賣掉」、「還沒有勞健保」。

欣西亞就提到，很多男生仗著自己年薪高，就覺得自己有資格叫老婆做牛做馬，但她認為，高薪的男生想娶老婆，起碼認知到，今天給老婆這樣的薪水條件，是要讓老婆有辦法把上述希望做好的家務，去外包給其他專業的人做，能做到這樣，這種對象起碼才有讓女生去考慮，是否很難繼續走下去。

陳珮甄也提到，這個工程師年薪有600萬，乍看之下似乎條件很好，但她很好奇，男方賺了這麼多薪水，是希望跟老婆一起享受，這份高薪所延伸出來的福利，還是對方只是要一個太太當工具人，來幫忙處理家事外包的部分，兩者意義並不同。

陳珮甄指出，如果另一半擁有高薪，但不會付出在太太身上，作為太太對這段婚姻跟家的付出，只得到使用權，而沒有所有權，一旦當婚姻破裂走向離婚，對女方會非常沒有保障。況且這位工程師開出的家務內容，全部加起來去請專業的人做，所需價格也早就超過每個月給太太的2萬塊零用錢，「老公年薪就算有600萬，他不夠疼妳，也完全沒意義」。

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