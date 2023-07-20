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開房挑百元商旅！陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

陳紫渝的新戀情頗具話題性。（本刊資料照）

▲陳紫渝的新戀情頗具話題性。

圖文／鏡週刊

「最美里長」、「永和IU」陳紫渝的新戀情曝光，對方是大她2歲的凃姓員警，交往1個多月而已，認識是在之前選舉執行維安勤務時；被拍到開了不到千元的房間休息，陳紫渝也被挖出公開里長「事務費」的影片，讓一旁的邰智源聽了直呼：「做辛酸的！」

綜合媒體報導，凃姓員警從小喪父，他和母親相依為命，由於父親也是警大畢業的警察，於是他當警察的初衷就是希望能透過工作多了解父親。

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至於今年5月底6月初正式交往的陳紫渝、凃姓員警開房費不到千元，同樣成為相關話題之一。之前《木曜》讓邰智源當陳紫渝的助理，陳紫渝說里長沒薪水，每月領事務費，原本4.5萬元，這任調漲了5千元；讓邰智源一聽驚說：「那妳這樣等於來講是做辛酸的欸！」

不過陳紫渝也透露，其實很多里長都有其他「正職」，於是《木曜》製作人建議她「里長兼做女團」；當時她還笑稱：「如果有機會應該是可以！」另外陳紫渝也提及目前遇到的最大挑戰，還是人與人之間的問題，自己也會不斷學習「控場能力」。

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