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最美里長老爸說話了！陳紫渝「家教甚嚴」　認愛警男友不知怎開口

據報陳紫渝她爸家教甚嚴，因此開房戀情報導曝光，第一時間不知該如何說明。

▲據報陳紫渝她爸家教甚嚴，因此開房戀情報導曝光，第一時間不知該如何說明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市永和區永福里長陳紫渝認愛派出所涂姓員警，小心呵護這段正在交往中的戀情；眾多媒體打爆陳紫渝的電話，還去服務處堵人；她的爸爸永和區協和里長陳昱庭據傳家教甚嚴，而且對此也說話了。 

另外也有說法，陳紫渝第一時間不知道該如何向父母說明；爸爸陳昱庭受訪時則表示還在弄清楚事情真相，之後再對外界說明。不過另有更傻眼的親近友人替陳紫渝聲稱，只是去台北火車站旁的京站看電影，車子停在附近而已，上旅館開房間是「惡意曲解」。

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陳紫渝與涂姓員警進出旅館。

▲陳紫渝與涂姓員警進出旅館。

只是根據本刊現場直擊陳紫渝與涂姓員警確實進了旅館後又出來，經兩小時等待後的進出畫面都有，因此「親近友人」的說法也就此不攻自破；另有報導她有向「經紀公司」求援，公司叫她不要回應。

至於男主角涂姓員警在19日本刊報導上線當天未上班，同事說運動健將的他個性外向，應是因在陳紫渝轄區服務，近水樓台擄獲她心，也覺得小倆口相當登對，但很低調。

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