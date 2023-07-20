日本爆偷拍「車裝攝影機」靠近少女下體　10年超過1000人受害

▲京都男子故意在車體上裝設多台小型攝影機，並在行進間故意靠近少女偷拍。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本近日爆出一起誇張的變態偷拍狂事件，一名京都男子故意在車體上裝設多台小型攝影機，並在行進間故意靠近少女偷拍，犯行長達10年，相信至少有超過1000人受害，近日該名男子終於遭到警方逮捕。

據日本《時事通信》報導，京都府警方指出，一名現年44歲從事運輸貨運業的男子西村智至，涉嫌從2012年起開始對無辜民眾偷拍，相信被害人多達1000人以上。警方指出，西村會在車體例如保險桿上，裝設多台攝影機，並故意在行進間靠近被害人，藉機偷拍。

▲嫌犯故意在車體上，例如在保險桿上，裝設偷拍攝影機拍攝少女下體。（示意圖，圖非當事車）

警方還指出，就在去年9-12月間，西村在京都市與宇治市的路上，開著一輛輕型麵包車，但是車上裝設4台攝影機。西村在開車行進中，故意將車子靠近少女們，並趁機偷拍少女們的下體，據悉被害少女共有8人，包括年齡介在11-17歲的小學女生與女高生。之後西村被警方逮捕，但西村一度否認犯行，供稱「我在找車位」。不過19日警方仍依違反《迷惑防止條例》（猥褻行為）等罪嫌，正式將西村逮捕並移送法辦。

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