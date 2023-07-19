維安勤務結緣…最美里長與帥警交往時間點曝光！從警初衷惹淚

▲最美里長戀上永和帥警，他從警初衷曝光。（圖／記者陸運陞翻攝、翻攝自陳紫渝臉書）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

被封為「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，19日被周刊爆料，她與永和分局秀朗派出所的26歲凃姓員警熱戀中。對此，陳紫渝中午公開認愛，「是的，我跟凃先生正在交往」。據了解，凃警出自單親家庭，從警初衷全是想藉由這份工作，更加了解早逝的父親。

陳紫渝有「最美里長」、「永和IU」封號，從競選里長期間就因亮眼外型備受關注。她19日遭周刊爆料，已悄悄與一名外型帥氣的壯男談起戀愛，男方身分為永和分局秀朗派出所的26歲凃姓員警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳紫渝沉默一上午後，於19日中午在臉書及個人IG上PO文認愛表示，一直以來認識她的親戚朋友們都知道，她對於感情的事很謹慎，就如同她對身為里長要把工作做到位的堅持，也因為自己的這一層個性，她一直沒有遇到適合自己的對象。接著她直接了當地承認，「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情」，希望大家可以祝福她，也請大家給她們空間，文末向大眾致謝。

▲最美里長陳紫渝談戀愛了，帥警無碼正面曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，凃姓員警為警專36期畢業，畢業以後就在秀朗所工作，從警已約3年，陳紫渝所在的永福里就在秀朗所轄區內，凃警19日原為上班日，但疑似因戀愛消息遭爆出，臨時請假。

據悉，凃警單身一年多，與陳紫渝在選舉執行維安勤務時認識，雙方都對彼此留下了良好印象，2人實際交往時間點約落在今年5月底、6月初，仍在熱戀期當中。

凃警父親是警大畢業的警官，生前於北市服務，但在他國小時就因不敵癌症病魔逝世，擔任護理師的母親獨自將他與姊姊拉拔長大，凃姊目前在國外念書、工作，而他的從警初衷是為了要多了解父親的工作，工作態度亦積極、與同事相處和睦，先前曾與同仁破獲電信詐欺集團案、逮獲車手獲上級表揚。

▲凃警工作認真，曾獲上級表揚。（圖／翻攝自臉書永和警好讚）