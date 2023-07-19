影／「最美里長」秘戀半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情

▲新北市永和區永福里里長陳紫渝 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

被封為「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，19日被周刊爆料，她與永和分局秀朗派出所的凃姓員警早已展開密戀半年，稍早她在個人臉書認愛了。下午她接受媒體訪問時先表示不好意思，因為自己的感情生活浪費新聞版面，認為社會上有比這件事更重要的事，也表示，雙方都很珍惜這段感情，希望大家給予空間。

▲新北市永和區永福里里長陳紫渝 。（圖／記者崔至雲攝）



陳紫渝有「最美里長」、「永和IU」封號，從競選里長期間就因亮眼外型備受關注，她於2022年選戰當中，以788的票數成功勝選永福里里長。男方身分也遭起底，為永和分局秀朗派出所的凃姓員警，陳紫渝所在的永福里就在凃警轄區內。據了解，凃警今年26歲，為警專36期畢業，畢業以後就在秀朗所工作，從警已約3年

陳紫渝稍早也在臉書上表示，謝謝所有媒體與粉絲們對台她的關心，「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」。

陳紫渝受訪時表示，有點浪費大家的關注，有點不好意思，社會上有比這件事更重要的事，因為這屬個人感情的事情，希望大家還是關注社會議題。

談到她與對方的緣分，陳紫渝害羞表示，每段緣分都很珍貴特別，既然都遇到了，就會好好珍惜，兩人相處過程也很好，父母對於這件事情沒有過問太多。

陳紫渝強調，這個新聞出來後突然電話接不完，加上早上有里內事務要忙，跟男友也沒有多說什麼，也還沒有機會看大家的留言，但謝謝大家的關心，但還是希望大家多關心其他社會議題，她也會做好里長工作。