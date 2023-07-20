信了「阿土伯」一起飆股！退伍老兵550萬飛了　警神鬼交鋒逮車手

▲警方在超商內逮捕前來取款的蔡姓車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名72歲江姓老翁日前在網路認識股市名人「阿土伯」，隨後加入投資群組一起飆股，前後交付550萬元，才驚覺是詐騙。警方獲報後，請江翁配合再與詐騙集團車手相約超商交易，順利逮捕取款的21歲蔡姓車手，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局於17日下午3時許，接獲職業軍人退伍的江姓老翁報案，表示自己遭到投資詐騙。江翁說，今年4月初在網路上認識自稱股市名人｢阿土伯」的男子，在阿土伯及其助手韓男的遊說下加入了投資群組。但因他不懂匯款操作，所以每次都以現金面交方式進行投資。

▲楠梓區一名軍人退伍的江姓老翁誤信網路投資，遭詐騙集團詐騙550萬元。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方了解，江翁從6月起陸續提領了5次，每次約50至150萬元不等，以現金方式交給阿土伯的助手韓男進行投資。而詐騙集團為取信被害人，通訊軟體大頭貼竟盜用股市名人照片，再用投資話術誘惑被害人聽信專業老師，深陷投資飆股、一本萬利的錯誤想像之中。還發現江翁過去5次交付現金前，要會要求拍攝提領的現金照片，以確認能收到錢。

警方研判詐騙集團尚未發現江翁已報警，於是請他配合時，詐團集團再度要江翁投資160萬，這時，警方靈機一動，為了要取信詐騙集團及釣出車手面交，只好協調銀行提供160萬現金照片，並約定隔(18)日上午於右昌街某超商進行交易，順利逮捕前來取款的蔡姓車手，訊後移送橋頭地檢署偵辦。