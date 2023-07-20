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全台通路「激省優惠」一次看！飲料任2件0元、多款用品買1送1

▲家樂福量販店,家樂福桂林店,家樂福西門町,西門町地標,外國觀光客必買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福推出沐浴露、保濕醒膚凝露買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，超多生活用品直接下殺買1送1，像是沐浴露、洗衣精及牙膏等，而天氣炎熱絕對少不了飲料，超商祭出限時「任2件0元起」，可要把握便宜囤貨了。

家樂福

◎曼秀雷敦激活保濕醒膚凝露／145ml
 優惠：320元買1送1
期限：即起～8月30日

◎麗仕植萃香氛沐浴露系列／550g
 優惠：258元買1送1
期限：即起～8月30日

愛買

◎UCC職人冰咖啡系列910ml
 優惠：99元買1送1
期限：即起～7月25日

◎靠得住茶樹舒涼棉系列
 優惠：169元買1送1
期限：即起～7月25日

好市多

◎舒潔溼式衛生紙
 優惠：原價615元，特價535元，現省80元
期限：即起～7月23日

◎明治北海道牛奶香草雪糕
 優惠：原價369元，特價299元，現省70元
期限：即起～7月23日

◎THERMOFLASK不鏽鋼保溫瓶2件組
 優惠：原價575元，特價485元，現省90元
期限：即起～7月23日

大潤發

◎桂格穀穀樂 原味/蜂蜜/可可 170公克
優惠：促銷價118元，買1送1，平均每件59元
期限：即起～7月27日

◎台灣茶人100%好茶系列 烏龍茶/高海拔蜜香紅茶 50公克x2入/罐
 優惠：促銷價399元，買1送1，平均每件199.5元
期限：即起～7月27日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出牙膏、洗衣精買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯

◎高露潔抗敏專家牙膏（牙齦護理/修復珐瑯質/全面防護）110g/支
 優惠：單支特價217元，買1送1，平均每件108.5元
期限：7月21日～8月10日

◎白蘭洗衣精（含熊寶貝馨香精華 海洋麝香/陽光金橙）1.5kg/包
 優惠：單包特價138元，買1送1，平均一包69元
期限：7月21日～～8月10日

美廉社

◎ROASTA冷研無糖黑咖啡455ml
 優惠：市價39元，特價單件35元，第2件5折，平均一件26元
期限：即起～7月25日

◎舒跑Energy能量飲料250ml
 優惠：市價39元，特價單件35元，第2件5折，平均一件26元
期限：即起～7月25日

7-11

◎飲料抽抽樂
 優惠：購買20元以上指定飲料任2件最低0元起
期限：即起～8月22日

▲▼7-11飲料任2件0元、加價送復古史努比磁鐵。（圖／7-11提供）

▲7-11指定20元以上飲料「任2件0元起」。（圖／7-11提供）

全家

◎指定甜點半價吃
 優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日

◎經典美式／拿鐵（含特濃）
 優惠：+10元多1倍濃縮
期限：即起～7月25日

萊爾富

◎轉轉暑樂趣抽抽樂
 優惠：購買指定冷藏飲料、麵包任2件最低0元起
期限：即起～7月25日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵
 優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～7月26日

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