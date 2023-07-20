可疑！時髦少年詢問村民住處　鄉民代表尾隨報警逮詐欺車手　

▲東港警分局長張世儒頒感謝狀給新園鄉民代表陳春日 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉民代表陳春日，日前在服務處做選民服務時，看到1名少年穿著時髦、身背一黑色背包，向旁邊村民詢某人住處，覺得可疑跟蹤，發現他正向村內老人收取20萬元，立即向轄區的警方報案，即時將該車手逮獲，移送法辦，東港警分局20日頒發感謝狀感謝他協助偵破該詐欺案。

東港警分局表示， 近來許多民眾想透過投資來增加被動收入，因此誤入投資詐騙陷阱的事件發生也越來越頻傳。該分局為降低民眾受騙，一直利用各類集會活動，與各級民代結合向民眾宣導各類型態詐欺手法讓民眾識詐，避免民眾遭詐欺，並可達全民協助阻詐一起來。

轄內新園鄉民代表陳春日，於日前在其服務處民眾服務時，看到旁邊有一名身著白襯衫、牛仔褲，背黑色背包，臉龐稚嫩的少年，詢問村內一村民的住處。

陳春日覺該少年穿著樣態及提款等舉措，與新園派出所所長林昆賢向其宣導詐欺面交車手很像，立即尾隨查看，發現該少年正向該村民收取現金，更加肯定該少年係取款車手，立即向東港警分局報案，員警迅速趕到，將17歲戴姓少年逮獲。少年承認收該筆20萬元款項，訊後依詐欺罪嫌移送屏東地方法院少年法庭處理。