暑期找工作當心！　陸公安提醒：5種兼職恐涉嫌詐騙

▲5種兼職看似門檻低、賺錢快速，實際上都是在幫助詐騙集團實施詐騙。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

暑假期間，不少學生選擇兼職來減輕家中經濟壓力或賺取零用錢。廣東公安日前提醒，找兼職時一定要擦亮雙眼。據《澎湃新聞》報導，這些兼職千萬不能碰，看似門檻低、賺錢快速，實際上都是在幫助詐騙集團實施詐騙。

報導中提到，這些恐涉及詐騙的兼職，分別為幫助詐騙分子取現、買賣電話卡和銀行賬戶、信息基站管理員、冒充客服電話引流、線下推廣引流。

幫助詐騙分子取現。公司會提供客戶銀行卡，兼職學生負責跑腿，幫客戶取出現金後幫其買貴金屬等，沉浸式享受消費的樂趣。實質上詐騙集團為了快速轉移贓款會雇用人員代為取現並轉移資金，看似簡單的工作，卻早已成為犯罪份子洗錢的「工具人」。

買賣電話卡和銀行賬戶。收集身邊親友閒置的電話卡、銀行帳戶租借給公司，自己還能領到高額佣金。為了一時的利益變成了詐騙集團的幫凶，殊不知就是因為這些被賣出的大量「實名不實人」的電話卡和銀行賬戶，被詐騙集團用於實施電信網絡詐騙，使不少人因騙致貧，同時自己也會因此承擔嚴重的法律責任。

信息基站管理員。詐騙集團大多藏身境外，他們會以「高薪招聘」為誘餌僱傭人員在國內租房搭建虛擬撥號設備，遠程操控手機卡進行詐騙，這種搭建虛擬撥號集成通訊設備的行為可以將境外電話轉為本地電話，使人更容易受騙。

冒充客服電話引流。有些詐騙集團會招募話務員，要求兼職者撥打電話，引導事主添加上游詐騙集團聯繫方式，就是一種詐騙引流行為。

線下推廣引流。多以線下贈送小禮物，吸引路人掃碼關注或者進群的工作，而這些所謂的兼職工作其實是幫詐騙集團進行地推式引流，為詐騙集團實施詐騙作準備。

找兼職工作時一定要一定要擦亮雙眼，避免落入詐騙陷阱，更不要成為犯罪份子的幫兇。