▲醫師蘇一峰遭寄信恐嚇，內容出現變造臉部，合成不雅影像。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

記者張乃文／台北報導

先前因為深偽技術（Deep Fake），將色情片主角合成知名人物臉部後，販售牟利的違法事件一出也引發喧然大波，更有詐騙集團以類似手法恐嚇大學教授。相關事情看似稍有平息，但今（19）北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰透露，自己收到相似的恐嚇信件，除了變造他的臉部，合成不雅影像外，內容更稱「有人委託我們調查你」，和先前的詐騙手法雷同。

蘇一峰在臉書以「小弟我被恐嚇了」為題指出，有陌生人士發送「換臉變造」的合成圖寄信恐嚇他。醫師表示，信件內容指出，「蘇一峰先生，有人委託我們調查你，收到郵件立即聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開。 」內容更附上Line ID。

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▲醫師指出，這是他首次收到相關信件，但不想被對方隨意轉傳決定先公開。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

蘇一峰接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這是他第一次收到這種信件；也因為先前多所大學教授紛紛收過雷同信件，校方也曾公布寄信的帳號以提供警戒，但醫師表示，該封信件的帳號與先前大學教授們所收到的並不相同，只是他也不想等到對方亂傳影片，因此「先發制人」在網路先公布。

有關Deep Fake的詐騙，立院年初三讀通過修正防治性暴力刑法部分條文，增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪，其中，若製作不實性影像並散布營利，最高可處7年有期徒刑。而《ETtoday新聞雲》先前也曾做過「台灣詐騙調查報告書」專題報導，詐騙手法層出不窮，從臉書詐騙、Line、簡訊詐騙，甚至盜用名人影像重製成詐騙網站。

台北市市刑大也曾提醒，已有3類詐騙手法被應用，包括「電話詐騙」，詐騙集團假冒成親朋好友撥打電話給受害者，騙取金錢及個資。或是合成擬真影片及語音、結合視訊功能等，詐騙金錢。另外，不雅照恐嚇信則是利用個人肖像移花接木，合成不雅照片，再寄送恐嚇信向當事人勒索，先前已有多名國內知名大學教授收到類似騷擾。