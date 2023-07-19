　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇一峰收全裸床照勒索信！驚喊：被恐嚇了　「深偽變臉詐騙」再現蹤

▲▼醫師蘇一峰遭寄信恐嚇，內容出現變造臉部，合成不雅影像。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

▲醫師蘇一峰遭寄信恐嚇，內容出現變造臉部，合成不雅影像。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

記者張乃文／台北報導

先前因為深偽技術（Deep Fake），將色情片主角合成知名人物臉部後，販售牟利的違法事件一出也引發喧然大波，更有詐騙集團以類似手法恐嚇大學教授。相關事情看似稍有平息，但今（19）北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰透露，自己收到相似的恐嚇信件，除了變造他的臉部，合成不雅影像外，內容更稱「有人委託我們調查你」，和先前的詐騙手法雷同。

蘇一峰在臉書以「小弟我被恐嚇了」為題指出，有陌生人士發送「換臉變造」的合成圖寄信恐嚇他。醫師表示，信件內容指出，「蘇一峰先生，有人委託我們調查你，收到郵件立即聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開。 」內容更附上Line ID。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼醫師蘇一峰遭寄信恐嚇，內容出現變造臉部，合成不雅影像。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

▲醫師指出，這是他首次收到相關信件，但不想被對方隨意轉傳決定先公開。（圖／醫師蘇一峰授權提供）

蘇一峰接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這是他第一次收到這種信件；也因為先前多所大學教授紛紛收過雷同信件，校方也曾公布寄信的帳號以提供警戒，但醫師表示，該封信件的帳號與先前大學教授們所收到的並不相同，只是他也不想等到對方亂傳影片，因此「先發制人」在網路先公布。

有關Deep Fake的詐騙，立院年初三讀通過修正防治性暴力刑法部分條文，增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪，其中，若製作不實性影像並散布營利，最高可處7年有期徒刑。而《ETtoday新聞雲》先前也曾做過「台灣詐騙調查報告書」專題報導，詐騙手法層出不窮，從臉書詐騙、Line、簡訊詐騙，甚至盜用名人影像重製成詐騙網站。

台北市市刑大也曾提醒，已有3類詐騙手法被應用，包括「電話詐騙」，詐騙集團假冒成親朋好友撥打電話給受害者，騙取金錢及個資。或是合成擬真影片及語音、結合視訊功能等，詐騙金錢。另外，不雅照恐嚇信則是利用個人肖像移花接木，合成不雅照片，再寄送恐嚇信向當事人勒索，先前已有多名國內知名大學教授收到類似騷擾。

ET快訊
Melody被告離婚協議無效　律師「除非提2舉證」
颱風「杜蘇芮」最快周六生成！路徑出爐　不排除有海警機率
快訊／警派出所內「頭部中彈身亡」！
女倒床上「四肢噴血亡」　男友水果刀分屍！
只花200元中大樂透！　台中男「捐出1半」
秘戀帥警半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情
獨／女友控家暴性侵　「超跑將軍」喊冤：她劈腿還帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

外送付過錢了！刺青大哥「仍掏千鈔」逼拿錢　他嚇抖…真相超暖

「杜蘇芮」最快周六生成！路徑可能往南海　不排除有海警機率

木曜停直播！元老級「同台1節目」爆熱議　一票推：精華超好笑

快訊／大雷雨再轟2縣市！警戒1小時　防劇烈降雨

華航機上吃得到台灣唯一「米其林三星料理」　全艙等都能喝五桐號

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆　屬狗有「吉星幫忙」

快訊／下班注意！雨區擴大「15縣市大雨特報」　雨下到晚上

台捷友好！華航開航「台北－布拉格」　下一個新航點規劃曝

小姑超愛偷吃！人妻冰箱放「1飲品」　隔天現世報來了

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

外送付過錢了！刺青大哥「仍掏千鈔」逼拿錢　他嚇抖…真相超暖

「杜蘇芮」最快周六生成！路徑可能往南海　不排除有海警機率

木曜停直播！元老級「同台1節目」爆熱議　一票推：精華超好笑

快訊／大雷雨再轟2縣市！警戒1小時　防劇烈降雨

華航機上吃得到台灣唯一「米其林三星料理」　全艙等都能喝五桐號

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆　屬狗有「吉星幫忙」

快訊／下班注意！雨區擴大「15縣市大雨特報」　雨下到晚上

台捷友好！華航開航「台北－布拉格」　下一個新航點規劃曝

小姑超愛偷吃！人妻冰箱放「1飲品」　隔天現世報來了

我國6家酒廠仍遭「禁止輸中」　3業者無意補件

藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

瑞士《愛的迫降》玄彬彈琴取景地　即日起想拍照每人收180元

「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

重3.2公斤！雲南村民挖出「巨大白色蘑菇」　比成人大腿還粗

玩家不爽《暗黑破壞神4》大Nerf　Metacritic怒灌0分：嫌人太多要講

想說在拍抖音！板門店外國觀光客回憶「叛逃美軍」：以為遇到瘋子

女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

北美「車廠召回次數榜」公布！福特31起最多　影響車輛達400萬台

專訪／突然聽到師兄MONSTA X的歌　CRAVITY集體慌張：不會跳！

男送貨遇斑鳩降落雨刷上　趕不走！載牠兜風3分鐘

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

更多熱門

相關新聞

5種兼職當心　恐涉及詐騙行為

5種兼職當心　恐涉及詐騙行為

暑假期間，不少學生選擇兼職來減輕家中經濟壓力或賺取零用錢。廣東公安日前提醒，找兼職時一定要擦亮雙眼。據《澎湃新聞》報導，這些兼職千萬不能碰，看似門檻低、賺錢快速，實際上都是在幫助詐騙集團實施詐騙。

詐騙升級！假電費帳單釣魚　台電急教3招破解

詐騙升級！假電費帳單釣魚　台電急教3招破解

收3張洗錢傳票！婦衝郵局匯120萬

收3張洗錢傳票！婦衝郵局匯120萬

5大金融機構行員攔詐58萬　里港警頒獎勵金

5大金融機構行員攔詐58萬　里港警頒獎勵金

資訊主管不倫照外流被恐勒索150萬

資訊主管不倫照外流被恐勒索150萬

關鍵字：

蘇一峰恐嚇深偽變臉詐騙床照

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面