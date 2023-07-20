進擊的巨人快閃華山！城牆風秒入「牆內世界」　特色周邊上百款

▲「進擊的巨人」快閃限定店登陸台北華山。（圖／信賴互動提供，下同）

記者林育綾／台北報導

人氣動畫《進擊的巨人》快閃店登陸台北華山！結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿來到「牆內世界」，同時打造6大拍照打卡點，包括「調查兵團」一字排開展現磅礴氣勢，「艾連變身巨人大鬧雷貝利歐區」等，更有近百款新品特色周邊，如艾連等身抱枕，快閃店即日起至9/10在華山1914文創園區東2A登場。

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▲結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿來到「牆內世界」。

《進擊的巨人》動畫第一季問世後，龐大的世界觀與角色們彼此的羈絆，在全世界掀起狂潮，系列動畫不僅預告在2023 年發布完結篇，也同步邁入值得紀念的10週年。此次快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿進入「牆內世界」。

▲一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」。

一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」，大大的「ATTACK ON TITAN」 搭配萊納望向艾連的場景，經典畫面十分吸睛。接著「經典畫面回顧牆」特選了一系列動畫中名場面做成畫框，幫粉絲複習劇情。

▲「經典畫面回顧牆」特選一系列動畫中名場面做成畫框，幫粉絲複習劇情。

揭著「立體機動裝置燈箱」區域，看到調查兵團成員帥氣的模樣， 地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」讓巨人粉忍不住想做出招牌捶胸敬禮動作。

▲▼「立體機動裝置燈箱」區，有調查兵團成員帥氣的模樣， 地板還印著斗大的「獻出心臟吧！」

而商品區最壯觀的是展開地鳴後的「城牆巨人」，緊接著旁邊是9位主要角色一字排開，結帳區還有「九大巨人」陪粉絲複習角色。

▲▼九大「城牆巨人」一字排開。



▲周邊商品有近百款新品，其中有許多實用小物。

周邊方面有許多居家實用好物，包括等身款一般款抱枕，讓粉絲可以抱著1:1的兵長入睡。杯子系列也有立體機動裝置造型做成的黑色造型杯、印有不同主角群的馬克杯。還有造型門簾、地墊、木托盤等。

▲▼抱枕、馬克杯、造型杯、木托盤等，實用又好看。

若是開車族的巨人粉，也有「三入車用套組」選用經典的調查兵團團徽造型，裝飾車子內裝。針對上班族，還有造型長吊繩配上皮革卡套；還有調查兵團披風造型的「空調毯」披在肩上，秒成為辦公室焦點；還有冷飲杯、隨身杯、不鏽鋼瓶，搭配4款飲料提袋，買手搖最吸睛。

▲▼冷飲杯、隨身杯、飲料提袋等。

其他還有日系質感木杯墊、流沙杯墊、吸水杯墊等，隨時陪伴粉絲；文具方面包括印有自由之翼的三色原字筆、印有立體機動裝置的筆盒、資料夾；而零錢包、側背包也必收，以及4款造型Airpods保護殼搭配專屬吊環等。

▲▼除了生活實用小物，也有文具、三色原字筆、皮革卡套、Airpods保護殼等。



針對收藏型粉絲，也推出主角群6款徽章、3種尺寸無框畫，還有角色壓克力立牌、掛軸、立體磁鐵；更有一抽150元的「壓克力角色盲盒」等鐵粉試手氣！「進擊的巨人快閃店」將於即日起至9/10在台北華山1914文創園區東2A登場。